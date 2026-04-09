從腸子外露到健康出院　嘉基跨科團隊救治腹裂寶寶

▲▼ 嘉基跨科守護「兩千分之一」奇蹟 腹裂寶寶接力救治平安出院 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在少子化時代，每個新生命都是珍貴的奇蹟。嘉義基督教醫院今（8）日舉辦「出生即戰鬥！」記者會，分享一名腹裂寶寶歷經婦產部、小兒外科及兒童醫學部跨科接力救治，成功從「腸子外露」到健康出院的感人歷程，為先天性腹壁缺損家庭注入強心針。

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產婦梁小姐於懷孕 29 週轉診至嘉基，經婦產部主任王培中透過高層次超音波確診胎兒腹裂。王培中醫師指出，腹裂發生率約 2,000 至 4,000 分之一，家長常因擔憂預後而考慮終止妊娠，但醫學研究顯示，若無嚴重併發症，存活率可達 95% 以上。在團隊專業諮詢與心理支持下，梁小姐夫妻決定勇敢守護生命，院方隨即召開跨科會議擬定精密生產計畫。

寶寶出生後，外露腸道直接暴露於羊水致水腫發炎。醫療團隊第一時間以溫濕無菌袋包覆，防止水分流失。小兒外科主任張志洋採取「階段性復位」策略，利用重力與無菌腸袋緩步引導腸道回納，並於出生第 11 天成功完成腹壁縫合。張醫師強調，手術需在保護腸功與維持生命徵象間取得平衡，是與時間賽跑的耐力戰。

術後由新生兒加護病房接手，兒童醫學部副部主任黃琳淇說明，寶寶初期需仰賴靜脈營養，醫護團隊精準微調液體劑量並 24 小時監測，直到腸道蠕動甦醒、順利進食。當寶寶終於拔除管路、體重穩定增加並回到父母懷抱，象徵醫療與家庭合作的完全勝利。

嘉基副院長楊正三呼籲，面對產前診斷異常，父母不需孤單承擔，透過專業團隊支持，生命挑戰終能化作希望，讓每個孩子都有成長的機會。