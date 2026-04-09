今起熱如夏飆34℃！台東恐有焚風　下週鋒面再變天

▲今天起熱如夏，高溫上探34度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台熱如夏，高溫上探34度，台東地區會有焚風發生機率；這天氣型態會持續到下週一（13日），下週二（14）有鋒面接近、北台灣有雨。

根據中央氣象署資料顯示，今天（9日）水氣減少，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，各地高溫約27-31度，中午前後紫外線偏強，可到過量等級，外出請做好防曬並多補充水分，清晨稍涼，各地低溫為21-23度，日夜溫差較大，請注意溫度變化適時調整穿著。

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4/10(五)至4/13(一) 天氣穩定，各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨，高溫普遍來到30度以上，其中4/10西南風偏強，東南部地區甚至有焚風發生的機率；4/11桃園以北及宜蘭地區有零星短暫陣雨的機率。

▲週四起迎來好天氣。（圖／中央氣象署臉書）

4/10-4/13低溫預測：台灣各地21-24度，澎湖24-25度，金門21度，馬祖18-20度；高溫預測：台灣各地29-34度，澎湖28-29度，金門25-27度，馬祖21-24度。

4/14(二)鋒面接近北部海面，北部、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

低溫預測：台灣各地23-24度，澎湖24度，金門22度，馬祖19度；高溫預測：北部及東半部27-29度，中南部30-32度，澎湖28度，金門27度，馬祖21度。