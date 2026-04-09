吊車大王女兒「留英才女」起底！　IG曝光曾拍金曲歌王MV

▲吊車大王的女兒正面。（圖／翻攝YouTube／阿慈車庫-Dream garage）

記者黃翊婷／綜合報導

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，近日因其中一名女兒罕見公開露面，引發網友關注。胡漢龑的大女兒胡閩玹也是一名氣質美女，還是留學英國的高材生，曾幫創作歌手黃玠瑋與金曲歌王吳青峰合作的單曲拍攝MV，也曾幫朋友9m88拍攝歌曲MV。

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▲胡閩玹在IG分享泡咖啡與做抹茶的生活日常。（圖／翻攝自Instagram／minxuanhu）

胡閩玹1990年出生於台灣新竹，曾就讀文化大學大眾傳播系，畢業後前往英國倫敦藝術大學攻讀碩士，對攝影及導演工作相當有興趣，平時也會在社群平台分享作品或日常生活，包含好吃的零食、穿搭、書籍、廚藝等等，行事風格低調。

胡閩玹曾幫黃玠瑋與吳青峰合作的單曲〈再也不見〉拍攝MV，當時黃玠瑋在臉書發文，大讚擔任導演及平面視覺攝影的胡閩玹作品每一幀都很美。

此外，胡閩玹也曾幫9m88拍攝歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉的MV，當時她的父親在臉書粉專發文宣傳，表示這部作品是大女兒為朋友拍攝的，希望親朋好友幫忙按讚分享。