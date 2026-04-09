川普擬撤出部分北約駐軍！　恐關閉至少一個美軍基地

▲美國總統川普與北約秘書長呂特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國媒體引述政府官員消息指出，川普政府正考慮一項重新部署美軍的計畫，擬將駐紮於部分北約（NATO）盟國的部隊撤出，轉而部署至在伊朗戰事中更支持美國與以色列的國家，此舉被視為對部分盟友「不表態」的懲罰措施。此外，白宮也證實，總統川普曾考慮退出北約。

美國計畫撤出部分北約兵力 轉移駐軍

華爾街日報報導，該計畫仍處於初步構想階段，近幾周在美國政府高層內部流傳並獲得部分支持。相較於川普先前揚言讓美國全面退出北約的言論，此方案影響程度較低，而且若無國會批准，美國總統無權正式退出該組織。

知情官員透露，計畫內容除了重新部署兵力外，還可能包括關閉至少一個歐洲國家的美軍基地，潛在對象包含西班牙或德國；相對地，波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與希臘等被視為支持美方行動的國家，可能因此獲得更多駐軍。

白宮先前已表態，川普認為北約未通過「考驗」，並預計與北約秘書長呂特（Mark Rutte）討論相關議題，包括是否調整美國在聯盟中的角色。

分析指出，若該計畫實施，可能使更多美軍部署至接近俄羅斯邊境的地區，進一步升高區域緊張情勢，也可能引發莫斯科強烈反應。