才說停火就開打！伊朗突襲沙國油管　能源危機急升溫

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱動用飛彈與無人機攻擊中東能源設施。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

伊朗在與美國達成停火協議僅數小時後，隨即對沙烏地阿拉伯關鍵能源設施發動攻擊，其中包括沙國目前唯一對外輸送原油的重要管線「東西輸油管」（East-West Pipeline），引發外界對全球能源供應的高度憂慮。

根據路透報導，一名產業消息人士指出，這條連接沙國東部油田與紅海延布港的輸油管，已在攻擊中遭到波及。自從伊朗實質封鎖荷莫茲海峽後，大量石油與天然氣被困在波斯灣，該管線成為沙國唯一可維持出口的生命線，每日輸送量高達約700萬桶原油。

消息人士表示，目前管線輸送量恐受到影響，實際損害仍在評估中。專家警告，此舉可能進一步加劇已被形容為「全球最嚴重」的能源危機。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）則發表聲明證實，已動用飛彈與無人機攻擊中東多處目標，並聲稱其中包含延布地區與美國企業相關的石油設施。

目前攻擊發生的確切時間、破壞程度，以及對整體石油輸送的影響仍不明朗。沙烏地政府與國營石油公司沙烏地阿美也尚未對外回應。

事實上，美國與伊朗才在巴基斯坦（Pakistan）斡旋下，於日前達成為期兩週的停火協議，試圖暫停這場已持續6週、造成數千人死亡並擴散至整個中東的戰爭，同時緩解能源市場劇烈動盪。不過，最新攻擊顯示停火協議未能有效阻止衝突。

