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男性生殖器也能打肉毒！泌尿醫證實「打3處」：能增加長度、硬度

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲網友發現男性生殖器可以打肉毒，泌尿科醫師證實。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

網搜小組／柯振中報導

現代醫美技術相當進步，除了女性以外，也有許多男性有做醫美的需求。一名網友近日意外發現，男性的生殖器也能打肉毒，貼文在網路上引起大量討論，隨後泌尿科醫師顧芳瑜也出面證實，並且分享了3種用法，除了能增加未勃起時的長度，也能改善充血的狀況、增加硬度。

驚呆！生殖器也能打肉毒　網驚呼：雞雞有毒

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一名網友在Threads上發文，分享自己近日得知的冷知識，原來男性的生殖器也能夠打肉毒桿菌，讓她感到十分意外。貼文曝光以後，瞬間引起大量討論，貼文至今也已超過66萬人觀看不少人對此留言驚呼，「留給需要的男性朋友們」、「我靠，這雞雞有毒」、「認真？留給我有需要的朋友看。」

醫師顧芳瑜揭密　3大超狂神效曝光

對此，泌尿科醫師顧芳瑜也在貼文下方證實，並分享男性生殖器注射肉毒桿菌的3種用法。其中第一種用法是「打在根部平滑肌」，顧芳瑜說明，這種療法主要是用來增加未勃起時的長度，能夠避免「縮陽入腹」。

▲香蕉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友發現男性生殖器可以打肉毒，泌尿科醫師證實。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

第二種用法則是「打在海綿體」，顧芳瑜提到，打在海綿體的話，能夠用來放鬆血管平滑肌，改善充血的狀況、增加硬度。

全打變身「三百壯士」　睪丸也能變光滑

第三種用法則為「打在睪丸」，顧芳瑜說，打在睪丸能夠用來放鬆提睪肌，能夠讓皺皺的皮看起來變得較為光滑。若是常常感到緊繃、不舒服，也能夠改善。顧芳瑜最後戲稱，由於3種療程都需要100單位，因此3種都打得患者就會號稱「三百壯士」。

 
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