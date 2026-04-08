幕後／親邀知中+知美派訪陸　鄭麗文平衡美中路線藏2026利多密碼

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟／上海報導

國民黨主席鄭麗文赴陸展開「2026和平之旅」，前駐美代表袁健生8日上午於中山陵受訪時表示，鄭麗文不是只重視兩岸關係，也非常重視台美、中美關係，並稱中共中央總書記習近平也希望和平，不相信習希望戰爭。國民黨高層指出，外界總認為鄭麗文親中，但此行的隨行人員包括「知中派」蘇起與蕭旭岑，更請出「知美派」代表人物之一的袁健生，不僅呈現國民黨「對陸美並重」的戰略思維，更強調兩岸和平符合美國利益。

國民黨此行包含副主席兼秘書長李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源、中央評議委員會主席團主席袁健生，以及當年提出「九二共識」、「一中各表」的國安會前祕書長蘇起。據悉，袁健生6日才從美國返台，7日就隨團訪陸，行程安排可以說是相當緊湊，但就是被鄭麗文及蕭旭岑邀請的誠意所打動，才願意親自出馬。

▲前駐美代表袁健生。（圖／記者鄭佩玟攝）

黨務高層指出，袁健生曾任駐美代表、國安會祕書長。台美1979年斷交後，他在駐美代表處擔任國會組長，號稱是最懂美國的一任駐美代表，而袁健生本次獲鄭麗文邀請訪陸，6月訪美也可望隨行，目的是希望此後找一個美方信任、也見證訪陸行的人。

黨內人士分析，鄭麗文也找來九二共識創始人蘇起，對於中共來說，蘇起是搭起兩岸重要政治基礎的關鍵人，從中共中央台辦主任宋濤宴請鄭麗文訪團時全程未提「統一」，強調願與國民黨一起「堅持九二共識」就可探究一二，反對台獨，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

黨務高層說明，鄭麗文和平之旅找來「知中派」蘇起與蕭旭岑，又有「知美派」袁健生，代表國民黨兩岸路線的延續，也象徵對美關係的重視，呈現國民黨「對陸美並重」的戰略思維，除兩岸和平符合美國利益，又表國民黨珍視、重視和美國的盟友關係，只要願意放下歧見與爭議，兩岸就可開創和平道路，也讓國際社會放心，給台灣人一個選項，不僅是攸關乎2026乃至2028年的選戰，而是長久可行的和平之路。