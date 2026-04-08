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伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

▲▼荷姆茲海峽、荷莫茲海峽（Hormuz）附近的一艘貨船。（圖／路透）

▲伊朗揚言退出停火協議，並停止放行荷莫茲海峽（Hormuz）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國和伊朗8日剛達成停火協議，不料傳出伊朗不滿以色列仍在攻擊黎巴嫩，因此揚言退出停火協議，並停止荷莫茲海峽通行。

以軍空襲黎巴嫩惹怒伊朗　德黑蘭放話退出協議、停止放行

綜合外媒報導，川普剛宣布停火後幾個小時，以色列隨即對黎巴嫩發動空襲，短短10分鐘就對包括貝魯特在內的所有黎巴嫩城市發動了100次攻擊。以色列軍方表示，這次襲擊經過精密策劃，目標是真主黨的精銳部隊、飛彈系統和無人機平台。

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗媒體報導，德黑蘭正在考慮對以色列發動威攝性打擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據伊朗半官媒塔斯尼姆通訊社報導，一名知情人士透露，如果以色列繼續發動攻擊，德黑蘭正在「研究退出停火的可能性」，因為以色列公然違反了停火協議，該協議明確涵蓋所有戰線停火，包括對黎巴嫩真主黨，「如果美國不能約束以色列的侵略行為，伊朗將以武力幫助以色列做到這一點。」

伊朗議會國家安全委員會發言人易卜拉欣．雷扎伊（Ebrahim Rezaei/Ebrahim Rezayi）要求，立即停止霍爾木茲海峽的航運，「要嘛所有戰線停火，要嘛任何戰線都不停火。」另一位伊朗軍方消息人士也表示，德黑蘭正在評估對以色列境內軍事目標進行「威懾性」打擊。

德黑蘭質疑華府角色　批美若非無力施壓、就是默許以軍行動

同時，德黑蘭官方人士也質疑華盛頓扮演的角色，要不是美國無力向以色列政府施壓，就是暗中授權以色列無視相關協議、繼續自由行動。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽
2貨輪率先通過！美防長：荷莫茲海峽已開放　伊朗喊「受控通行」

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