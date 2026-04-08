北韓IT大軍入侵歐美！面試官要求喊「金正恩是XXX」 他嚇到斷訊

▲北韓領導人金正恩。（圖／取自朝中社）

記者閔文昱／綜合報導

近年北韓疑似透過「影子IT大軍」滲透歐美企業的情況頻傳，一段視訊面試影片近日在網路瘋傳。一名求職者在面試過程中，被要求說出「金正恩是醜肥豬」，卻當場沉默、神情慌張，最終甚至中斷面試，被外界質疑可能是北韓派出的假身分人員，引發熱議。

一句話測身分？面試現場當場卡住

影片中可見，面試官表示這項要求並非出於政治立場，而是為了篩選可能具有政治背景的應徵者。不過該名男子雖能流利回答專業問題，面對這句簡單要求卻遲遲不願開口，甚至裝作聽不懂，最終讓面試不了了之。

有分享影片的網友指出，基於北韓體制下「不得侮辱最高領導人」的嚴格規範，若是真正來自北韓的人員，往往不敢說出相關言論，因此這種方式目前被視為一種「有效過濾機制」，但未來是否仍適用仍有疑問。

Here is a video of a North Korean IT worker being stopped dead in their tracks upon being required to insult Kim Jong Un.



It won't work forever, but right now it's genuinely an effective filter. I'm yet to come across one who can say it. https://t.co/8FFVPxNm8X pic.twitter.com/KXI5efMo5L — tanuki42 (@tanuki42_) April 6, 2026

AI偽裝、盜帳號滲透 已成跨國問題

外媒指出，近年來北韓人員透過偽造身分、盜用LinkedIn帳號，甚至利用AI生成影像與濾鏡參與遠距面試，成功進入歐美企業工作的案例逐漸增加。這些人員主要目的是賺取外匯，資金可能回流北韓政權。

美國司法部曾估計，2020年至2024年間，相關人員已滲透超過300家美國企業，創造數百萬美元收入；另有資安機構分析，這類活動每年甚至可能帶來數億美元資金，被懷疑用於軍事或武器發展。

此外，澳洲節目也曾揭露類似案例，有自稱住在矽谷、畢業於紐約大學的求職者，卻無法回答基本地理問題，甚至對「金正恩是誰」表示不知情，種種異常行為引發高度警覺。