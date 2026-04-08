北韓IT大軍入侵歐美！面試官要求喊「金正恩是XXX」 他嚇到斷訊

▲北韓領導人金正恩。（圖／取自朝中社）
記者閔文昱／綜合報導
近年北韓疑似透過「影子IT大軍」滲透歐美企業的情況頻傳，一段視訊面試影片近日在網路瘋傳。一名求職者在面試過程中，被要求說出「金正恩是醜肥豬」，卻當場沉默、神情慌張，最終甚至中斷面試，被外界質疑可能是北韓派出的假身分人員，引發熱議。
一句話測身分？面試現場當場卡住
影片中可見，面試官表示這項要求並非出於政治立場，而是為了篩選可能具有政治背景的應徵者。不過該名男子雖能流利回答專業問題，面對這句簡單要求卻遲遲不願開口，甚至裝作聽不懂，最終讓面試不了了之。
有分享影片的網友指出，基於北韓體制下「不得侮辱最高領導人」的嚴格規範，若是真正來自北韓的人員，往往不敢說出相關言論，因此這種方式目前被視為一種「有效過濾機制」，但未來是否仍適用仍有疑問。
Here is a video of a North Korean IT worker being stopped dead in their tracks upon being required to insult Kim Jong Un.— tanuki42 (@tanuki42_) April 6, 2026
It won't work forever, but right now it's genuinely an effective filter. I'm yet to come across one who can say it. https://t.co/8FFVPxNm8X pic.twitter.com/KXI5efMo5L
AI偽裝、盜帳號滲透 已成跨國問題
外媒指出，近年來北韓人員透過偽造身分、盜用LinkedIn帳號，甚至利用AI生成影像與濾鏡參與遠距面試，成功進入歐美企業工作的案例逐漸增加。這些人員主要目的是賺取外匯，資金可能回流北韓政權。
美國司法部曾估計，2020年至2024年間，相關人員已滲透超過300家美國企業，創造數百萬美元收入；另有資安機構分析，這類活動每年甚至可能帶來數億美元資金，被懷疑用於軍事或武器發展。
此外，澳洲節目也曾揭露類似案例，有自稱住在矽谷、畢業於紐約大學的求職者，卻無法回答基本地理問題，甚至對「金正恩是誰」表示不知情，種種異常行為引發高度警覺。
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