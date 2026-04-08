▲桃園市推動防汛砂包回收，八德、龍潭、中壢3區公所獲表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局長劉振宇8日於市政會議指出，砂包若未妥善回收，容易隨雨水流入側溝造成阻塞，反而引發積淹水問題。為鼓勵公所積極辦理發放及回收業務，市府自 111 年訂定相關獎勵規定後，砂包回收率已逐年創新高，從 111 年的 62% 提升至 112 年 82.82%、113 年 85.08%，114 年更達到 85.65% 的歷史新高，展現顯著的施政成效。

水務局表示，114 年回收績優前三名分別為：八德區公所（回收率 93.97%）、龍潭區公所（回收率 88.74%）及中壢區公所（回收率 71.45%）。為因應5月至11月汛期的強降雨挑戰，各區公所皆已備妥砂包供民眾領用，期許各公所持續強化回收效率，從源頭減少淹水風險，為市民打造安全永續的生活環境。

市長張善政於市政會議，頒發「114年度防汛專用砂包整備領用及回收業務績優公所」表示，防汛砂包是颱風豪雨期間防堵積淹水的重要物資，市府除提供民眾即時領用，亦高度重視使用後的回收再利用，以提升防災資源運用效益，並勉勵各區公所落實管理流程，精進防災整備工作。