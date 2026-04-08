▲桃園房屋稅新制年增17億，持續推智慧稅務服務。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府地方稅務局8日於市政會議，提出「房屋稅新制下的稅收轉型與智慧稅務」專題報告。局長姚世昌表示，近年部分縣市推動自動化服務機台，但考量建置與維護成本高且使用率有限，桃園改以推動「e觸即發跨域稅務通」網路服務為先，目前已拓展至全國 15 個縣市，提供更便捷的線上稅務體驗。

地方稅務局表示，桃園市房屋稅新制上路後，去年稅收增加 17 億 6,000 萬元，已躍升為地方稅最大來源，在五都整體稅收普遍下滑的情況下仍逆勢成長；市府未來將結合「三心六線」交通建設，帶動土地開發與人口移入，持續挹注財政動能。

地方稅務局進一步表示，市府同時透過租稅雲端服務及導入 RPA 智慧化稽徵機制，提升行政效率、減輕作業負擔，同時將強化宣導與輔導措施，鼓勵閒置住宅投入租賃市場，兼顧租稅公平與居住正義，穩定支應市政建設需求。

張善政表示，隨著桃園各項福利政策持續推動，吸引更多民眾購屋定居，房屋稅收成長潛力可期；未來市府將持續推動智慧稅務服務，提升行政效率並便利民眾使用。又，桃園積極邁向智慧城市，稅務行政的數位轉型是重要一環。透過智慧化手段不僅能精確掌握稅源，更能提供市民更直覺、便捷的申辦環境，讓公務體系從被動課稅轉向主動服務，全面提升整體行政效能。