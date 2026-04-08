桃園列管27處高風險大樓　其中9處消防設備仍未完成改善

▲桃園列管27處高風險大樓，強化公共安全防護。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政8日於市政會議，聽取消防局與都發局「高風險大樓防範作為成效」專題報告後表示，桃園市建築物公共安全沒有妥協的空間，市府團隊跨局處主動盤點並篩選出27處高風險大樓，整合行政資源解決所有可能危害市民居住安全的問題。

張善政指出，高風險大樓的改善是一項長期工作，必須秉持「專業輔導」與「補助誘因」雙軌並行的原則，從「被動救災」全面升級為「主動預防」以達有效建物安全風險管理，徹底拔除城市中的公安地雷，重塑市民對居住安全的信心。

秘書長溫代欣表示，各機關績效指標（KPI）不應以裁罰金額為導向，而應以輔導成功與落實改善為核心，才能提升公共安全與治理品質。例如建管單位先協助業者成立管理組織，再推動公共安全申報，展現積極輔導精神，此原則也應適用於所有市政相關單位。

消防局長龔永信表示，市府今年推動「全域智能消防風險決策系統」，對全市建築物進行風險評估，整體平均風險值為1.69。本次列管的27處高風險大樓，平均風險值約4，其中7處超過9。目前這27處中仍有9處消防設備未完成改善，市府將持續輔導，督促業者完成改善，以降低災害風險。

都發局長江南志指出，除本次盤點的27處高風險建築外，市府114年亦針對醫院、商場等高度公共化場所提前啟動專案，納入強制公共安全申報機制。措施分為三階段：第一階段為全面申報，目前本市約2,600處列管場所申報率近99%；第二階段以輔導優先的方式，由公安輔導團協助業者缺失改善並提出中長期修繕計畫；第三階段則針對未依規完成申報及改善的場所依法裁罰並限期改善或必要時停止使用。