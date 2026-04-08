中壢病媒蚊風險高2倍　魏筠：「舊城再生」竟是病媒蚊先再生

▲魏筠譏桃園「舊城再生」竟是病媒蚊先再生。（圖／魏筠服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎夏將屆，病媒蚊防治受到關注。桃園市議會定期大會8日進行衛生局工作報告，市議員魏筠拿出統計資料指出，自從張善政市長上任以來四年間，桃園市各里巡檢達3級以上（高風險區）的占比，從2022年的8.1%翻倍飆升至 2025年的17.2%，也就是每六個里即有一個里存在登革熱病媒蚊疫情風險。

▲炎夏將屆，魏筠關切病媒蚊防治。（圖／魏筠服務處提供）

魏筠說明，根據布氏級數的定義，3級以上就是容易發生病媒蚊容器過高熱區，四級以上更是要強制清消。而主要上升的區域集中於都會區如桃園、蘆竹、八德、中壢，而中壢區更是所有行政區中最嚴重，2022年時監測僅有15個里在3級以上，但截至去年2025年統計，中壢的監測數據已成長至24個里監測為3級以上，總占比高達27.3%。魏筠表示自己曾到最高級別的里去了解狀況，發現幾乎每兩戶就有一戶以上能找到陽性水桶或積水容器，狀況非常危急。

▲炎夏將屆，魏筠關切病媒蚊防治。（圖／魏筠服務處提供）

魏筠強調，病媒蚊防治絕非衛生局單一局處的職責，以衛生局的編制、人力物力來看，大多時候僅能做到協助消毒與投藥，治標不治本，還是要物理上環境清潔最重要，必須跨局處整合，單靠衛生局根本叫不動其他局處。包括環保局、區公所等單位，在病媒蚊防治工作上都必須負起責任，而跨局處的防治小組目前由副市長主持，魏筠當面要求副市長與整個小組都必須檢討此一結果。

魏筠分析，張善政上任四年間，中壢區病媒蚊失控成長的區域，許多落在張善政喊出「舊城再生」政策的舊城區位置。由於推動大量工程，不只造成在地居民生活環境的巨大負擔，更因市府主管單位對整體公共衛生的維護監管不利，導致許多舊城巷弄在這四年間，迅速演變成病媒蚊藏汙納垢的死角。魏筠痛批：「張善政高喊舊城再生當作政績宣傳，但實際上交通建設根本都還沒蓋完，反而是病媒蚊都先重生了！」

魏筠表示，地方上的實際狀況是，區公所在溝渠清潔的安排上時常延宕，相關設備的準備也完全趕不上蚊蟲滋生速度，因此特別當面要求副市長應加強督促，別讓桃園在「舊城再生」前，先成為「病媒蚊工廠」。