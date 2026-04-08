快訊／國道岡山段連2車禍釀3傷！1人無呼吸心跳　大貨車「斷頭」

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

國道一號南下348.7K處近岡山交流道路段，8日晚間9點49分發生2起車禍事故，其中一起為小客車撞上施工的緩撞車，導致車流回堵。這起事故發生以後，又發生3輛聯結車碰撞的事故，現場殘骸、紙箱散落一地，畫面相當恐怖。2起車禍共造成3人受傷、其中1人無生命跡象，目前人已被送往醫院搶救，至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

▲國道一號南向路段嚴重車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）



國一驚傳緩撞車遭撞 現場回堵

根據調查，第一起事故發生在8日晚間9點18分左右，地點位在國道一號南下350.2K處，當時一輛小客車撞上施工的緩撞車，導致現場殘骸散落一地、僅剩路肩可以通行，車流也因此一路回堵到岡山磅站。

▲▼國道一號南向路段連續2起車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）



3聯結車連環撞「車頭全爛」 1人命危

怎料第一起事故還在處理，8日晚間9點49分又發生嚴重車禍，3輛聯結車行經國道一號南下3348.7K處時，因不明原因發生碰撞，其中一輛聯結車車頭全爛、地上滿是破碎的零件，以及前車噴飛的紙箱，畫面相當驚悚。

2起事故共導致3人受傷，其中1人失去生命跡象，目前人已被送往醫院搶救，至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

▲▼國道一號南向岡山交流道路段連續2起車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

