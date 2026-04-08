　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

▲▼警察專科學校校內學生多人罹患流感，校方罕見防隔離假。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警察專科學校傳出打靶意外，1年級學生左手掌遭貫穿送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

北市文山區台灣警察專科學校1日上午驚傳打靶意外，一名學員在實彈射擊時，未遵循安全守則，導致子彈貫穿左手掌，所幸送往萬芳醫院急救後，並無大礙。警專表示，將嚴格檢討，避免類似情形再次發生。

未完成正確射擊姿勢　食指先進護弓誤擊走火

當時警專1年級學生上射擊課，進行實彈射擊時，不料歐姓學生未遵循安全守則，右手取槍尚未完成正確射擊姿勢，食指即違反安全守則進入護弓按壓板機，造成子彈誤擊。由於歐姓學生的左手也違反安全守則、置於槍口前方，因此子彈當場從左手掌內側向前方貫穿。

送萬芳醫院急救無大礙　警專將協助醫療與輔導

事發第一時間，警專立刻啟動緊急救護機制，將受傷的歐姓學生送往萬芳醫院治療，所幸歐生經救治後並無大礙，警專後續將全力協助歐生後續醫療與心理輔導，並陪伴歐生度過。

警專表示，每一次射擊訓練前，現場教官均確實執行槍枝安全檢查、下達靶場安全紀律，並確認防護裝備到位。

警專強調零容忍　將召集教官助教加強安全講習

警專強調，針對此次事件進行最嚴格的實體檢討，將秉持「零容忍與風險管理」的態度，召集射擊教官、助教，辦理安全操作講習，持續要求教官及學生落實靶場紀律及用槍安全守則等規定，強化現有訓練機制與安全 SOP，避免類似情形再次發生。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小時候胖」真的會折壽！　醫揭研究頭皮發麻
台日合作電動三輪車「Lean3開放個人訂購」　售價曝光
國道岡山段連2車禍釀3傷！1人無呼吸心跳　大貨車斷頭
警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道岡山段連2車禍釀3傷！1人無呼吸心跳　大貨車「斷頭」

警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

變態下士搭船「偷女鞋」當飛機杯！女客聞腥臭嚇壞　他逞慾下場慘

台南學甲掩埋場燒4小時　煙流一度擴散10區

女友借錢被嗆聲！護花男「神風級」撞進貸款公司...慘遭3人圍毆

無良山老鼠夜盜拒捕撞傷警！3800kg扁柏現形 檢聲押3賊獲准

台中按摩師性侵女客！「沾黏需推開」拉下鐵門　事後喊：我結紮了

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

密集噁臭畫面曝！王功漁港魚群集體死亡　遊客頭皮發麻掩鼻快閃

台南中華西路翻車事故！女駕駛自撞分隔島　2人送醫

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

快訊／國道岡山段連2車禍釀3傷！1人無呼吸心跳　大貨車「斷頭」

警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

變態下士搭船「偷女鞋」當飛機杯！女客聞腥臭嚇壞　他逞慾下場慘

台南學甲掩埋場燒4小時　煙流一度擴散10區

女友借錢被嗆聲！護花男「神風級」撞進貸款公司...慘遭3人圍毆

無良山老鼠夜盜拒捕撞傷警！3800kg扁柏現形 檢聲押3賊獲准

台中按摩師性侵女客！「沾黏需推開」拉下鐵門　事後喊：我結紮了

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

密集噁臭畫面曝！王功漁港魚群集體死亡　遊客頭皮發麻掩鼻快閃

台南中華西路翻車事故！女駕駛自撞分隔島　2人送醫

童年神作回歸了！國家影視聽中心推「芭比系列」　經典片單全公開

蕭秉治驚喜宣布雙喜臨門！　五月天＋五迷助圓夢超感動

桃園復康巴士邁向208輛　部分嘗試用於「友善小旅行」

桃園房屋稅新制年增17億　持續推智慧稅務服務

桃園列管27處高風險大樓　其中9處消防設備仍未完成改善

永笙-KY細胞三箭齊發　預計4月下旬掛牌上市

王品青花驕再聯名故宮推國寶饗宴　拚營收破億、今年再展2至3店

見女籃天后「Sabrina」　HBL最強助攻后鄭敬璇被巨星氣場震撼

美國面臨大戰略重心轉移　印太安全的重構

逸祥愛車慘變老鼠房！排檔桿內「塞滿餅乾」　管線全爛損失曝光

【食安危機】高雄網紅蛋糕店出包　「草莓發霉長毛」店家竟怪天氣

社會熱門新聞

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

即／NONO涉性侵4度出庭　被問離婚低頭衝上車

獨／啦啦隊甜心淪詐團車手　現身法院畫面曝

北投皇池再爆偷拍　碩士男大眾裸湯狂攝6人

跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

台中按摩師性侵女客！「沾黏需推開」拉下鐵門　事後喊：我結紮了

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制

私訊女立委「開房間」　匿名男被起訴

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

理工男大生製火藥炸校！　中山大學：未接獲消息

土城某社區飄惡臭　婦死亡多日屍水四溢

更多熱門

相關新聞

新兵打靶「左臉不見」　認定軍方無疏失

新兵打靶「左臉不見」　認定軍方無疏失

陸軍十軍團機械化步兵第234旅去年9月22日，發生18歲邵姓新兵於成功嶺靶場打靶事故，致使左臉等處嚴重受創，台中地檢署根據槍枝結構完整、血跡分佈、現場錄影畫面等跡證，排除事發起因是槍枝膛炸，而邵男曾有完成射擊後未關閉保險的紀錄，無法排除可能是操作槍枝不當導致，認為軍方作業沒有疏失，並於今天（6日）將全案偵查終結。

成功嶺新兵中彈照外流！十軍團回應了

成功嶺新兵中彈照外流！十軍團回應了

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

最後1槍打爆半邊臉　軍方全面搜尋彈頭彈殼

最後1槍打爆半邊臉　軍方全面搜尋彈頭彈殼

獨／新兵入伍前接手家族事業　中彈震驚小鎮

獨／新兵入伍前接手家族事業　中彈震驚小鎮

關鍵字：

打靶實彈訓練警專射擊課

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

即／川普宣布「美伊兩國將合作」：伊朗政權已更迭

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

糖化血色素14降到6.7！大叔「改喝1飲料」神逆轉

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面