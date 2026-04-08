警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

▲警察專科學校傳出打靶意外，1年級學生左手掌遭貫穿送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

北市文山區台灣警察專科學校1日上午驚傳打靶意外，一名學員在實彈射擊時，未遵循安全守則，導致子彈貫穿左手掌，所幸送往萬芳醫院急救後，並無大礙。警專表示，將嚴格檢討，避免類似情形再次發生。

未完成正確射擊姿勢 食指先進護弓誤擊走火

當時警專1年級學生上射擊課，進行實彈射擊時，不料歐姓學生未遵循安全守則，右手取槍尚未完成正確射擊姿勢，食指即違反安全守則進入護弓按壓板機，造成子彈誤擊。由於歐姓學生的左手也違反安全守則、置於槍口前方，因此子彈當場從左手掌內側向前方貫穿。

送萬芳醫院急救無大礙 警專將協助醫療與輔導

事發第一時間，警專立刻啟動緊急救護機制，將受傷的歐姓學生送往萬芳醫院治療，所幸歐生經救治後並無大礙，警專後續將全力協助歐生後續醫療與心理輔導，並陪伴歐生度過。

警專表示，每一次射擊訓練前，現場教官均確實執行槍枝安全檢查、下達靶場安全紀律，並確認防護裝備到位。

警專強調零容忍 將召集教官助教加強安全講習

警專強調，針對此次事件進行最嚴格的實體檢討，將秉持「零容忍與風險管理」的態度，召集射擊教官、助教，辦理安全操作講習，持續要求教官及學生落實靶場紀律及用槍安全守則等規定，強化現有訓練機制與安全 SOP，避免類似情形再次發生。