沉浸夜上海！　鄭麗文登遊船累喊：今天爬的樓梯真多

▲鄭麗文搭乘遊船時，強風捲起秀髮。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇、鄭佩玟／上海報導

國民黨主席鄭麗文今（8）日晚間遊覽上海黃浦江夜景，今日行程滿滿的她，不禁在爬船上階梯時兩度累喊「今天爬的樓梯真多」。儘管如此，她和訪問團成員，在船上與陸方人員仍聊得起勁，氣氛相當輕鬆。

鄭麗文今日中午從南京赴上海，下午參訪美團後，隨即到楊浦「濱江書苑」參加「書香聚申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動；之後，鄭麗文和中共上海市委書記陳吉寧舉行會見。

晚間8時許，鄭麗文登上「上海之星」號遊覽黃浦江，陪同鄭麗文夜遊的有中共中央台辦主任宋濤、聯絡局局長楊毅、宣傳局局長陳斌華；上海市委常委陳通、上海台辦主任金梅、副主任李驍東等。

「上海之星」船高四層樓，可容納140人左右。在約莫一個小時的遊船期間，鄭麗文一行觀看了上海宣傳片，並兩度登上甲板，從戶外的角度觀看上海外灘和陸家嘴夜景。

▲▼宋濤陪同鄭麗文遊覽黃浦江。

鄭麗文與宋濤在甲板上閒聊時，一邊將目光望向遠方的公務船隻，並用手指了指，宋濤隨即稱讚她的眼力。據《東森新媒體ETtoday》現場觀察，在這艘「上海之星」的前後各有兩艘海事巡邏艇跟隨，前兩艘負責引導，後兩艘協同護衛。

由於今晚黃浦江上風力極強，除了短暫停留於甲板，鄭麗文一行多數時間都待在船內的玻璃窗大包廂。此外，鄭麗文於大合影時，不斷用手整理凌亂的頭髮。國民黨黨主席特別顧問李德維，還特別找鄭麗文一起用手機自拍。

往返於甲板與包廂的樓梯時，鄭麗文不禁笑著向一旁的宋濤說，「今天爬的樓梯真多」。今早，鄭麗文一行前往南京中山陵，拜謁國民黨總理、國父孫中山先生，全程攀爬陵前392階台階，代表的是當時全中國3億9200萬人民。

▲▼鄭麗文於甲板上，眼尖看到隨行的海事巡邏艇。