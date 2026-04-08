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僅2貨輪先行！荷莫茲海峽重啟慢半拍　伊朗喊「受控通行」

▲▼荷姆茲海峽、荷莫茲海峽（Hormuz）附近的一艘貨船。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽（Hormuz）附近的一艘貨船。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與伊朗宣布為期兩周的停火後，全球關注的能源運輸命脈荷莫茲海峽是否恢復通行成為焦點。美方高層表示海峽已重新開放，船舶可望恢復航行，甚至認為停火有機會邁向「真正的和平」。不過伊朗方面則釋出不同訊號，強調通行將採取「有限且受控」方式，顯示局勢仍存在變數。

美稱已開放　伊朗強調「有限通行」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，伊朗已同意讓船舶通行海峽，美軍將持續留在區域內確保協議落實，並維持高度警戒。不過伊朗官員則透露，荷莫茲海峽可能需待談判取得進展後，才會逐步恢復通行，且所有船隻須與伊方協調，顯示實際運作仍在控制之中。

儘管雙方對外說法不一，但停火確實為區域局勢帶來一絲緩和契機。美方強調，當前任務已階段性完成，未來將以監督與談判為主軸，避免衝突再度升溫。

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

首批船舶通行　仍有數百艘排隊

根據船舶追蹤資料，停火後已有兩艘貨輪率先通過荷莫茲海峽，成為首批恢復通行的船舶。不過目前仍有大量船隻滯留，包括至少400多艘油輪及數十艘天然氣運輸船等待通行，整體航運僅屬「初步恢復」階段。

分析指出，即使海峽重新開放，短期內航運與能源供應仍難回到戰前水準，油價與市場波動恐持續存在。隨著美伊後續談判與停火穩定度發展，海峽能否全面恢復正常運作，仍有待觀察。

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