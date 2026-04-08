變態下士搭船「偷女鞋」當飛機杯！女客聞腥臭嚇壞　他逞慾下場慘

▲一名下士搭乘新臺馬輪時，偷女鞋射精在裡面。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

馬祖東引一名陸軍下士阿雄（化名）2025年間搭乘新臺馬輪前往基隆，怎料途中為了尋求刺激，竟闖入婦女專區，偷了一支鞋子，並且在鞋裡射精。受害者小琳（化名）發現鞋子有不明液體、還散發濃厚腥味，嚇得立即告知服務人員，最終阿雄落網，也因此被判拘役50天，全案仍可上訴。

潛入女專區 鞋內驚見不明黏液

根據判決書內容，阿雄2025年10月間搭乘由連江縣東引鄉航往基隆市的新臺馬輪船班，怎料途中為了尋求刺激，竟偷偷潛入船艙內的婦女專區，並且偷取擺放在臥鋪旁的一支球鞋。

偷到球鞋以後，阿雄隨即躲在臥鋪內、拉上窗簾對著鞋子射精，接著又把鞋子放回去原本的地方。受害者小琳發現鞋內有不明液體，且散發濃厚的異味，嚇得趕緊拿著鞋子跑去找服務人員，並且報警處理。

DNA露餡 下士噁心行徑毀職涯

東窗事發以後，阿雄當即坦承犯案，後續經過監視器畫面、DNA鑑定等比對，也確認是兇手就是阿雄，檢方偵結後將人依照毀損罪起訴。

基隆地院簡易庭法官審理後，認定阿雄法治觀念不足，做出毀損的行為，不過考量坦承犯行，以及犯罪動機、犯後態度等情狀後，依照毀損他人物品罪，判處拘役50天，可易科罰金，全案仍可上訴。