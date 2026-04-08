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徐巧芯馬文君「同步發文」！吳思瑤轟圖卡98%像：認知作戰中央廚房

▲▼立委吳思瑤 。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳思瑤 。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

海委會主委管碧玲日前因公開「海面態勢圖」並形容國民黨主席鄭麗文訪中為「籠中馴兔」，引發國民黨立委徐巧芯、馬文君強烈質疑洩漏軍事機密。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（8日）晚間在臉書反擊，質疑徐、馬兩人發文內容與圖卡高度雷同，簡直是「認知作戰的中央廚房」。

抓包發文內容「98%雷同」　吳思瑤：幕後主廚是誰？

吳思瑤指出，徐巧芯與馬文君幾乎在同一時間一前一後發文，雖然段落次序有些微調，但主要敘事卻高度雷同。她驚呼這種情況「真的很罕見」，不只文字內容相似，連圖卡的排版、字體與設計風格幾乎是「98%一模模一樣樣」，質疑這些文宣品根本出自同一個小編之手。

吳思瑤諷刺表示，馬文君與徐巧芯並非雙胞胎，但默契好到這種程度，「叫人不奇怪也難」。她批評，這種由「中央廚房」統一供餐的模式，讓國民黨立委淪為「上菜端盤的服務生」，更質疑幕後的大主廚究竟是誰，大家心知肚明。

吳思瑤質疑徐巧芯與馬文君發文圖卡「98%雷同」，砲轟是認知作戰的中央廚房。（圖／翻攝自徐巧芯、馬文君臉書）

▲吳思瑤質疑徐巧芯與馬文君發文圖卡「98%雷同」，砲轟是認知作戰的中央廚房。（圖／翻攝自徐巧芯、馬文君臉書）

反控藍委護航共艦　不准台灣人評論

針對徐、馬兩人批評管碧玲洩漏「海面態勢圖」是國防破口，吳思瑤則反嗆，兩位委員過去都涉有洩漏國防機密的前科，現在卻不約而同攻擊管主委。她認為，藍委攻擊的核心是為了掩護中共解放軍4月6日在台灣海域周邊的軍艦位置被抓包。

吳思瑤痛批，兩人的貼文目的非常清楚，就是為了替老共的軍事行為圍事，「不准台灣人評論」。她也提到，兩人同時對鄭麗文遭喻為「籠中馴兔」表達不滿，並同聲主張國民黨不該被抹紅，顯示這是一場經過精密設計的政治攻防。

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