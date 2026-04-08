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美國防部長：用不到10％力量就擊敗伊朗

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）8日表示，美國對伊朗的軍事行動是「歷史性、壓倒性的勝利」，美國只動用不到10％的軍事力量，便迫使伊朗同意停火。他指出，川普總統本可在短短幾分鐘內癱瘓伊朗經濟，「但他選擇了仁慈」。

赫格塞斯：史詩怒火重創伊軍　是歷史性軍事勝利

綜合美媒報導，赫格塞斯指出，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是在戰場上取得的歷史性、壓倒性勝利，也是一場真正意義上的軍事勝利，赫格塞斯說。「用任何標準來看，『史詩怒火』都重創了伊朗軍隊，並使其在未來多年喪失作戰效能。」

他表示，47年來，伊朗一直是美國和世界的威脅，還以美國人為目標，不斷追求發展核武。如今歸功於美國總統川普，採取比歷屆政府更為強勢、主動的策略，無論是先前空襲擊斃伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），還是近期的「史詩怒火行動」，有別於其他任總統只是拖延問題，川普總統創造了歷史。

稱美軍動用不到10％力量　40天內瓦解伊朗軍事能力

赫格塞斯形容，川普總統行動迅速且果斷，「美國只動用不到10％的軍事力量」，就在不到40天內瓦解了伊朗的軍事能力，摧毀了伊朗大量軍事基礎設施，包括空軍、飛彈計畫與海軍資產。

他補充，伊朗的國防工業基礎已被「夷為平地」，並以「史無前例的方式倒退」，使伊朗短期內無法重建關鍵武器系統。最終，伊朗在「壓倒性的壓力」下同意停火。

若拒停火原準備再炸能源設施　稱川普選擇仁慈

赫格塞斯也警告，若德黑蘭拒絕，美方原本已準備好進一步空襲，鎖定伊朗的能源與經濟基礎設施，「川普總統有能力在幾分鐘內癱瘓伊朗整個經濟，但他選擇了仁慈。」

稱伊朗高層幾遭團滅　強調美已確保伊朗無核武

赫格塞斯強調，伊朗前任最高領袖、國家安全委員會秘書、顧問、國防部長、革命衛隊指揮官、參謀總長、情報部長、海軍指揮官、情報主管均已死亡，伊朗新政權別無選擇，只能達成協議。經此一役，美國已確保伊朗不會擁有核武，「句點，到此為止。」

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