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基隆推兒少行動城市工作坊　跨校學子共創公共參與力

▲基隆推兒少行動城市工作坊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲從想像到行動！基隆兒少工作坊培養城市參與力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府兒少處積極推動青少年關心社會議題與參與公共事務，昨（7日）在建德國中舉辦「基隆兒少新視野－探索未來・行動城市工作坊」，吸引全市超過10所學校、逾150名學生熱情參與。現場氣氛熱絡，學生透過交流分享觀點，在多元討論中拓展視野，並藉由實作整合行動方案，展現關懷城市與改變未來的行動力。

本次工作坊邀請多位專家學者，採「世界咖啡館」討論模式，引導學生深入探討弱勢兒少支持、兒少友善環境建構及兒童權利公約落實等議題。各校學生跨校分組交流，透過團隊合作與創新思維，激發對公共事務的關注與參與，現場討論踴躍，創意火花不斷。

▲基隆推兒少行動城市工作坊。（圖／記者郭世賢翻攝）

參與學生李同學表示，此次活動不僅提升問題分析與解決能力，也結識志同道合的夥伴，透過討論激盪出多元想法，未來將把所學運用於日常生活，持續關心社會議題，為社會帶來正向影響。

基隆市兒少處長吳雨潔指出，工作坊不僅是知識交流平台，更是青年實際參與公共事務的重要契機。市府期盼透過多元活動培養青少年公民素養，鼓勵勇於發聲、積極行動，讓每位孩子的聲音都能被重視並轉化為實際改變。未來也將持續推動相關計畫，支持青少年發揮潛能，共同打造多元共融、溫暖有活力的友善城市。

▲基隆推兒少行動城市工作坊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推兒少行動城市工作坊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推兒少行動城市工作坊。（圖／記者郭世賢翻攝）

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