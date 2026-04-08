范斯「川普不好惹」　伊朗革命衛隊警告：隨時準備重新開火

▲伊朗革命衛隊。（圖／路透）

文／中央社



美國副總統范斯今天表示歡迎美國與伊朗「脆弱的停火」，並呼籲德黑蘭抱持「誠意」進行談判以達成長期協議；伊朗伊斯蘭革命衛隊則警告，他們仍隨時準備重新開火。

法新社報導，范斯（JD Vance）正在匈牙利首都布達佩斯進行訪問，他談到：「若伊朗願意抱持誠意與我們合作，我認為我們能達成協議。」

范斯補充道，如果伊朗不坐上談判桌，「他們將發現美國總統（川普）不是好惹的人，他耐心有限，急於取得進展」。

他指出，川普（Donald Trump）已展現「我們仍擁有明確的軍事和外交優勢，且或許最重要的是，具備強大的經濟影響力」。

「如果伊朗想說謊、作弊或試圖阻止我們剛建立的脆弱停火落實，他們將為此付出代價。」

德黑蘭當局則警告，在正式談妥協議前，戰爭尚未結束，同時呼籲波斯灣國家終止與美方的「合作」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指出，雖然已與美國達成停火兩週協議，他們對美方的承諾「毫無信任」，並強調他們隨時準備開火。

革命衛隊在通訊軟體Telegram發布聲明說，其成員聽從最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的命令，且「手指隨時放在扳機上」。