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女移工跑給警察追遭壓制！同鄉PO片嘆「為生活」：別再說台灣很爽

▲台中警方街頭捕獲逃逸移工，同鄉發文「體會苦楚」引發網友正反激辯。（圖／翻攝自Threads）

▲台中警方街頭捕獲逃逸移工，同鄉發文「體會苦楚」引發網友正反激辯。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

台中街頭近日出現警方追捕逃逸外籍移工畫面，一名疑似印尼籍女子在街頭奔逃，最終仍被警方壓制在牆邊上銬，並依法移送遣返。過程被民眾拍下上傳網路，引發大批討論與爭議。

同鄉發聲「為了生活」　網友怒火反噬

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從畫面可見，警方當時追捕不只一人，後方還有另一名已被上銬的女子持續奔跑，警方在街頭大聲喝令追捕，地點疑似位於台中東協廣場一帶。

影片曝光後，一名疑似女子同鄉在社群發文替其緩頰，稱「別再說去台灣打工很爽」，並表示該女子是為了家庭與孩子才在外奔波逃跑，認為外人難以體會其中辛苦。發文者試圖以「討生活」的溫情訴求引發共鳴，沒想到卻適得其反，不僅未獲同情，反而點燃台灣網友怒火。

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貼文隨即引來大量留言反擊，有知情網友直指，該名女移工過去在香港就有違法被遣送的紀錄，如今來台竟重蹈覆轍；不少人也痛批，「合法合規根本不用躲警察」、「不要說台灣人歧視，是你們在台灣做非法的事造成治安隱憂」、「如果一開始不跑，警察根本不會採取強制措施」。網友強調，雖然討生活不容易，但「違法就是不對」，拒絕接受以「裝可憐」的方式規避法律責任。

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