八里城市沙雕展打造城市品牌　勇奪國際雙設計大獎

▲八里城市沙雕展打造城市品牌，沙雕與光雕使夜晚呈現另一種樣貌。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府高灘處於2025年第八屆展出中，首度與經典日系動漫《數碼寶貝》跨界合作，榮獲國際肯定，一舉摘下倫敦設計獎（London Design Awards）「公共藝術裝置」類金獎，以及羅馬設計獎（Rome Design Awards）「公共藝術裝置」類銀獎，讓八里城市沙雕展躍上國際舞台。

市長侯友宜表示，八里左岸公園持續推動的「八里城市沙雕展」，歷經八屆精心策劃與累積，已成為具代表性的地方品牌。第八屆「八里城市沙雕展」以《數碼寶貝》為主題，規劃「被選召的孩子們」四大章節，共打造22座沙雕作品及6座光雕裝置，內容豐富且具故事性，深獲國際評審青睞，榮獲1金1銀佳績。透過沙雕藝術結合在地河岸景觀，不僅有效提升八里左岸公園的觀光吸引力，也展現新北市在藝術與城市美學推動上的成果，持續朝向宜居且富含文化底蘊的國際城市邁進。

▲2025八里城市沙雕展打造城市品牌勇奪國際雙獎。

高灘處長黃裕斌表示，八里城市沙雕展持續精進創新，2024年首度參加國際設計競賽，即榮獲MUSE設計獎、TITAN設計獎及倫敦設計獎等共4座銀獎肯定；2025年更進一步勇奪金獎佳績，展現逐年成長的創作能量。沙雕藝術家透過巧手將平凡沙礫轉化為震撼人心的藝術作品，讓八里左岸成為兼具自然景觀與藝術氛圍的重要據點，也讓國內外遊客能夠近距離感受河濱之美。

高灘處補充說明，今年八里城市沙雕展8月盛大開展時可一同遊覽八里左岸已優化的「獅子頭山水匯集廣場」、「海世界觀景平台」、「米倉無限公園」及「八里左岸漫步廣場」等多處休憩節點，散步或騎乘自行車，皆能在河岸空間中放慢步調，享受優質水岸生活，歡迎民眾相約親友一同前來體驗。

▲沙雕展首度與經典日系動漫《數碼寶貝》跨界合作。

▲神秘的數碼文字映照於展場之中。

▲2025八里城市沙雕展榮獲1金1銀佳績。