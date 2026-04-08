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新北宏國德霖科大校園就博會　初媒合率52.3%亮眼

▲新北宏國德霖科大校園就博會。（圖／新北市就業服務處提供）

▲新北宏國德霖科大校園就博會登場，初媒合率52.3%。（圖／新北市就業服務處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助應屆畢業生順利接軌職場，新北市政府就業服務處今（8）日攜手宏國德霖科技大學舉辦校園就業博覽會，邀集36家知名企業參與，釋出1941個職缺。活動現場人潮踴躍、氣氛熱烈，學生把握機會與企業面對面交流，整體初步媒合率達52.3%。

本次徵才活動以「職夢築航Plus，德霖為您加值未來」為主軸，由應外科學生帶來活力舞蹈揭開序幕，國際學生也展現多元文化演出，為現場注入青春與國際化氛圍。校長段葉芳表示，學校位處新北工業核心區，長期與在地產業緊密連結，致力培育兼具專業技能與職業倫理的人才，提升學生就業競爭力。

勞工局長陳瑞嘉指出，新北市已連續多年與宏國德霖科大合作辦理校園徵才活動，成效良好。本次除正職職缺外，也提供多元兼職機會，鼓勵學生在學期間累積實務經驗，提早接軌產業。他也提醒學生善用履歷健診服務，展現個人優勢，並避免過度依賴AI生成內容，以提升求職成功率。土城區長周晉平也到場力挺，肯定學校與在地長期合作成果，期盼未來持續深化產學合作，帶動地方與人才共榮發展。

▲新北宏國德霖科大校園就博會。（圖／新北市就業服務處提供）

餐旅管理系大三學生表示，在老師推薦下參與此次就業博覽會，因畢業門檻需具備實習經驗，因此主動前往凱撒飯店連鎖面試，期盼及早累積職場經驗，為未來就業做好準備；另有一名即將畢業的餐旅系同學分享，期望拓展更多元的職涯方向，因此前往三友藥妝面試，藉此探索不同產業機會，為未來職涯發展開創更多可能性。

新北市就服處統計，本場活動共吸引412人參與，其中260人投遞履歷，初步擬錄用136人，顯示企業與學生媒合成效良好。參與企業包括凱撒飯店連鎖、台灣善商、三友藥妝及東興紙品等企業都收到許多熱情回饋。

就服處表示，隨著畢業季到來，校園徵才活動將持續接力舉辦，包括4月16日東南科技大學、4月29日明志科技大學、5月6日真理大學、5月14日亞東科技大學及5月20日致理科技大學，邀請有求職、轉職或兼職需求的民眾踴躍參加，把握多元職缺機會。更多資訊可至「新北市人力網」查詢，或撥打免付費專線0800-091-580洽詢。

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