山林變舞台！新北推「微笑近山走3徑」　打造沉浸式療癒體驗

▲新北觀旅局推「微笑近山走3徑」，在土城桐花公園的山林舞台上，讓音樂與風聲交織，展開一場近山的感官饗宴。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣親山旅遊與在地自然文化，新北市觀光旅遊局將於5月16日（星期六）在土城桐花公園舉辦「微笑近山走3徑」山林展演活動，結合生態導覽與跨界音樂演出，邀請民眾走進「微笑山線」，暫離都市喧囂，展開一場融合自然與藝術的療癒旅程。

本次活動以「山林即舞台」為核心理念，打破傳統表演形式，將森林步道與觀景平台轉化為演出場域，邀請表演藝術家走入林間，以手碟與古箏交織出空靈細緻的樂聲。音符隨著山谷地形與空氣流動自然迴盪，營造與環境共鳴的立體聲場，讓參與者沉浸於自然天籟之中，感受身心與山林脈動的連結。

▲沿著桐花步道緩步而行，走進自然節奏，遇見山林裡流動的樂音。

除音樂展演外，活動亦安排專業生態導覽，帶領民眾走讀新北「家山」。土城桐花公園擁有豐富的生物多樣性與完善步道系統，透過導覽老師解說，民眾可近距離觀察五月桐花季後的山林風貌，從光影變化與蟲鳴鳥語之中，重新找回內在的平靜與安定。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，「微笑山線」強調以輕鬆、低負擔的方式親近山林，讓步道成為貼近日常的文化場景。此次透過音樂與自然環境的結合，期望吸引更多民眾走入山林，感受在地自然之美，並建立與環境共存的生活態度。

觀旅局也誠摯邀請民眾踴躍報名參與，走進土城桐花公園，循著步道拾級而上，在山林與樂聲交織的氛圍中放慢步調，展開一段兼具感官與心靈的自然之旅。活動即日起開放報名，更多資訊可至「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉專查詢。