57萬訂閱YTR突宣布住院動刀！發文親曝健康狀況

▲長期旅日的台灣YouTuber「阿倫」宣布返台動刀。（圖／翻攝自Facebook／Alan Channel 阿倫）



記者楊庭蒝／綜合報導

長期旅居日本16年的台灣YouTuber阿倫，經營「Alan Channel／阿倫頻道」，累積超過57.9萬名訂閱者，經常分享日本生活點滴。近日他透過影片與社群平台透露即將動手術，健康狀況也隨之曝光，引發粉絲關注。

阿倫表示，約3年前成立公司後，自覺身體狀況還不錯，逐漸忽略定期健康檢查，直到太太小米提醒夫妻倆已經很久沒有健檢，才決定自行付費檢查，並加做低劑量肺部斷層掃描。沒想到檢查時在肺部發現一顆結節，當時大小不到0.6公分。雖然醫師評估不一定是惡性，但仍建議持續追蹤。

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之後3年間定期檢查，結節在去年增至0.7公分，今年進一步長到0.9公分，生長速度讓人提高警覺。醫師評估後認為雖未達1公分，但變化明顯，建議積極處理並安排手術切除。阿倫坦言，手術本身屬於小型手術，成功率與恢復情況都被看好，對日常生活影響不大，但實際拿到住院資料時，還是難免緊張，畢竟距離上一次住院已經有15年之久。

他表示，選擇公開此事並非為了博取同情，而是希望以自身經驗提醒大家，健康檢查真的不能輕忽，及早發現、及早治療十分重要。同時他也感謝太太一路相伴與支持，成為自己最大的後盾。

針對部分可能出現的質疑聲音，阿倫也特別澄清，自己長年都有依規定繳納健保費，且因為同時在日本與台灣都有身分，等於繳交雙重保費。此次健檢與後續追蹤都在台灣進行，手術項目多為自費，強調並非外界所說「在日本生活，出問題才回來用健保」。

目前阿倫已住院準備或完成手術，短期內可能無法像以往頻繁更新影片，但會盡量以事先準備好的內容維持頻道運作，並在術後透過社群平台向大家報平安。他也呼籲粉絲在替他加油之餘，別忘了替自己與家人安排健康檢查，並表示會好好休養，期待以更好的狀態回到鏡頭前。