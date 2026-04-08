吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」全場被電暈：好有氣質

▲吊車大王的女兒正面照曝光。（圖／翻攝YouTube／阿慈車庫-Dream garage）



網搜小組／柯振中報導

擁有4位妻子與14名子女的「竹北吊車大王」胡漢龑，其驚人財力與家庭生活向來是外界焦點。近日，他的女兒罕見公開露面，登上中古車買賣YouTube頻道「阿慈車庫」，準備出售父親於2024年底贈送、市價逾350萬元的BMW 430。亮麗外型與靦腆笑容讓她受封「吊車公主」，談吐優雅且謙虛的態度更圈粉無數，也令許多人搶當女婿。

出售「自帶財氣」精品BMW 超正千金大方談吐驚豔網

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「吊車公主」近日現身網紅頻道，準備出售一輛粉色BMW 430。該車不僅車況極新，里程數僅約1.9萬公里，更斥資50多萬元升級改裝，包含全車碳纖維套件與知名排氣管。主持人阿慈檢查後大讚這是一輛「自帶財氣」的精品車，並非亂改，最終開出225萬元的高價收購。面對鏡頭時，胡漢龑的女兒態度大方、侃侃而談，完全沒有豪門千金的驕縱感。

賣車原因太樸實無華！ 只因「新車到了」才換車

被問及為何要賣掉狀況如此良好的豪車，吊車公主笑稱，單純是因為新訂的車輛已經到貨，所以決定直接升級。這番話讓大批網友瞬間暴動，直呼有錢人的煩惱真是「樸實無華」，更有人笑稱這輛BMW竟然只是「過渡期」。影片中她展現出優渥家境下的自信與從容，讓這場二手交易意外成為熱門話題。

▼吊車大王的女兒正面照曝光。（圖／翻攝YouTube／阿慈車庫-Dream garage）



超甜笑容電暈全場 網友全被圈粉

影片曝光後，大批網友湧入留言區大讚公主的顏值與氣質。許多網友表示，原本是衝著吊車大王的名號點開影片，沒想到卻被女兒「彎彎的笑眼」與甜美笑容給帶走，「這妹妹雖然家很有錢，但是看她站姿還是很謙虛的樣子，家裡教得好」、「有錢人家的千金就是有氣質、講話有自信、笑容很甜美、站姿謙虛又可愛，但也幸好是吊車大王家教良好，不然很多富二代真的是囂張又沒人品。」

百億企業基層做起 胡漢龑遺產規劃「均等分配」寵子女

胡漢龑經營啟德機械起重工程有成，年收入上看30億元。他對14名子女極度照顧，不僅在遺產規劃上均等分配，目前也安排部分子女進入公司從基層磨練，協助經營這座百億企業。此次女兒露面賣車的影片，也側面印證了胡漢龑對子女教育的重視。