美參議員當面關切國防特別條例　韓國瑜：我盡力協助完成審查

▲班克斯參議員首度訪台，強調美國國會對台灣的支持為跨黨派的共識 。（圖／立法院提供）



記者蘇靖宸／台北報導

國防預算特別條例在立法院卡關，美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪團今（8日）拜會立法院長韓國瑜時，表達期盼台灣順利通過特別預算，並預祝明日的黨團協商圓滿完成之意。對此，韓國瑜也強調，他將盡力協助完成國防特別預算的審查，向世界傳達台灣投入資源防衛國家之決心，也相信國際友人將持續給予台灣支持。

立法院8日發新聞稿指出，韓國瑜今下午在國民黨陳永康委員、民進黨陳冠廷委員、民眾黨王安祥委員等人陪同下，接見班克斯一行。韓國瑜向訪團比喻立法院跨黨派生態猶如不等邊三角形，其中民眾黨佔有8席的關鍵少數，但立法院無論黨派，都非常重視國家安全。

韓國瑜續向參議員分享我國立法院制度和組織架構，表示相較於美國國會由委員會主導法案推動，立法院倘遇法案卡關，最後都須交由院長召集協商解決；韓笑稱此猶如控制中東荷姆茲海峽一樣關鍵。

班克斯參議員感謝韓國瑜撥冗接見，表示此行雖首度訪台，但其在美國國會始終堅定支持台灣。參議員續強調，正因台美共享自由民主的價值，且充分體認到中國對美國、台灣及全世界之威脅，其任內，將持續深化台美合作，返國後亦將與同僚分享台灣見聞。

參議員續分享，美國國會對台灣的支持為跨黨派的共識，川普總統也致力推動增加美國國防支出，同時也高度關注台灣的國防議題。他相信台灣將能投入更多資源，向世界展現鞏固國家安全的決心，也期盼台灣順利通過特別預算，並預祝明日的黨團協商圓滿完成。

在會議最後，韓國瑜強調，他將盡力協助完成國防特別預算的審查，向世界傳達台灣投入資源防衛國家之決心，也相信國際友人將持續給予台灣支持。

至於會議談話內容，立法院說，「雙方隨後就我國國會跨黨派運作、國家整體戰略、美中元首峰會及美國國會議事程序等議題，進行廣泛且深入的意見交換。此次拜會歷約1小時，氣氛輕鬆愉快；雙方於互贈紀念品及合影後，結束此次交流」。

立法院外交國防委員會與財政委員會3月23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例，最後攸關金額上限、採購項目的深水區條例送朝野協商處理。外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷明將召集朝野，協商相關事宜。