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社會 社會焦點 保障人權

台南學甲掩埋場燒4小時　煙流一度擴散10區

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南市學甲掩埋場今（8）日清晨發生火警，經搶救4個多小時撲滅，初估燃燒面積200平方公尺、高約6公尺。環保局表示，現場疑似廢木材與風災廢棄物自燃，煙流雖一度吹入市區，但空品仍穩定，實際起火原因仍待消防局火災調查科進一步鑑定。

▲▼ 台南掩埋場 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南學甲掩埋場清晨火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局：AQI維持良好至普通　市民無須過度恐慌

環保局表示，由於市區相對濕度達90％以上，易出現霧或靄現象影響能見度，但今天上午各測站空氣品質指標（AQI）維持良好至普通等級，整體空品尚屬穩定，請市民無須過度恐慌。

環保局提醒，打火機、噴霧瓶及鋰電池等易燃物若混入一般垃圾，在壓實、摩擦或高溫情況下，易引發爆裂或升溫，增加自燃風險，呼籲市民務必落實垃圾分類，從源頭降低風險。

▲▼ 台南掩埋場 。（圖／記者林東良翻攝）

▲環保局獲報後，立即調派4部怪手進行開挖，並配合消防人員灌救，以防止火勢延燒。

清晨風向轉變影響擴散　學甲到安平等地一度受波及

針對煙流擴散情形，環保局指出，清晨風向由東北風轉為北風，煙流往西南至南方飄送，初步影響學甲、佳里、西港、安定、北區、中西區、七股、安南、安平及南區等地。

上午7時至8時受北風影響，煙流主要進入市區；8時後風向轉為東北風，煙流轉向西南移動，影響範圍逐漸縮小，並由安南區往海面擴散。

提醒下風處民眾戴口罩　居家緊閉門窗留意即時訊息

環保局強調，將持續嚴密監控空氣品質，並提醒下風處市民留意空品變化，外出建議配戴口罩、居家緊閉門窗，將隨時發布即時訊息確保市民掌握最新狀況。

▲▼ 台南掩埋場 。（圖／記者林東良翻攝）

 
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