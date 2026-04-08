全紅嬋「網暴主犯」會被判幾年？　中國律師解答了

▲中國跳水金牌名將全紅嬋。（圖／翻攝微博／全紅嬋，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中國跳水金牌名將全紅嬋驚爆遭網路霸凌，引起國家體育總局重視，目前廣東省二沙體育訓練中心已經報警。外界好奇，組織性的集體網路霸凌，主謀或涉案者可能面臨何種刑責？對此，中國律師表示，若從刑事角度來看，最嚴重可能涉及侮辱罪、誹謗罪，最高可處3年有期徒刑。

律師拆解3大責任層面 刑事入罪有明確量化標準

根據《紅星新聞》報導，陝西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師表示，這起案件涉及刑事、行政、民事3層面，且嚴重程度有量化標準可依循。

刑事部分，依據《刑法》規定，以暴力或其他方法公然侮辱他人、捏造事實誹謗他人，情節嚴重可構成「侮辱罪」、「誹謗罪」，最高可處三年以下有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權利。

至於何謂「情節嚴重」？根據相關司法解釋，同一誹謗訊息瀏覽量達5000次以上、轉發量達500次以上，或造成被害人精神失常、自殘等嚴重後果，均屬於「情節嚴重」的入罪標準。

粉頭、行銷號恐成「主犯」 判決傾向「首惡重罰」

趙良善指出，在責任認定上，法律會根據行為角色、主觀過錯與危害後果對不同主體作出明確區分。對於組織、煽動粉絲集體攻擊的「粉頭」或行銷號，依據《刑法》相關規定及《網路暴力資訊治理規定》第二十九條規定，其主觀惡意明顯、社會危害大，屬於共同侵權或共同犯罪的「主犯」，民事上需承擔連帶責任，刑事上則應從重罰，採取「首惡重罰、從寬普通參與者」的原則。

行政可拘留罰款 民事也能求償並要求賠禮道歉

從行政角度來看，依據《治安管理處罰法》規定，公然侮辱他人或捏造事實誹謗他人，將面臨5日以下拘留或500元以下罰款，情節較重的處5日至10日拘留並處罰款。

民事部分，依據《民法典》規定，公民享有名譽權和人格尊嚴，網暴行為構成對人格權的侵權，受害人可依法主張停止侵害、賠禮道歉及精神損害賠償。

趙良善表示，公安機關立案調查後，對未達到刑事標準的一般網暴行為，會作出行政處罰。對情節嚴重、嚴重危害社會秩序的刑事網暴案件，公安機關可視情況以公訴案件立案偵辦。