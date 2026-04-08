女友借錢被嗆聲！護花男「神風級」撞進貸款公司...慘遭3人圍毆

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區四維路今（8日）下午，一名51歲陳姓男子不滿民間貸款公司鄭姓負責人因房貸問題對他女友言語威脅，竟開車「神風式」衝撞進對方一樓辦公室，造成大門粉碎。陳男肇事後雖企圖逃逸，卻隨即遭對方人馬圍毆。警方獲報後出動快打部隊，循線將衝突的雙方共4人逮捕。訊後陳男依殺人未遂、傷害、毀損等罪移送；鄭男等人依聚眾鬥毆、傷害毀損等罪移送偵辦。

▼陳男開車衝撞進民間貸款公司，造成大門毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，陳姓男子的女友先前與42歲的民間貸款公司負責人鄭男因房屋貸款問題發生不愉快，鄭男曾放話要對女方「好看」，引發陳男強烈不滿。今天下午2時許，陳男為了替女友出頭討公道，獨自駕車前往五股區四維路上的貸款公司，抵達後竟加足馬力直接衝撞大門，現場傳出轟然巨響，玻璃大門當場毀損破碎。陳男衝撞後隨即棄車想要逃離現場。

沒想到，鄭男看著殘破的大門，怒氣沖沖夥同另外2名男子圍堵並聯手痛毆陳男後開車離開，獨留陳男在現場。事後警方接獲鄭男報案趕抵現場，逮捕滿身傷痕的陳男；經陳男指出遭毆打，警循線在三重區力行路二段逮捕鄭男等3人。訊後將陳男依殺人未遂、傷害、毀損等罪移送；鄭男等人依聚眾鬥毆、傷害毀損等罪移送偵辦。