會見鄭麗文　上海市委書記陳吉寧：推動統一是兩岸關係大方向

▲中共上海市委書記陳吉寧與國民黨主席鄭麗文，在「世界會客廳」舉行會見。 （圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／上海報導

國民黨主席鄭麗文率領的國民黨大陸訪問團，今（8四）晚間於黃浦江畔世界會客廳會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧。鄭麗文致詞時表示，上海提供了許多臺灣民眾的舞臺與機會，很多臺商在此開創了不一樣的天地，看到兩岸許多勇敢多元、充滿創意的年輕人，追尋實現他們的夢想。陳吉寧致詞則說，大家都是中國人，是血濃於水的一家人，要增強中國人的志氣、骨氣和底氣，推動國家統一，堅定守護中華民族的共同家園，這是我們處理兩岸關係的大方向。

鄭麗文說，21年前自己跟隨連戰主席的和平之旅第一次到上海，近20年前也來過上海一次，將近20年後重新來到上海，上海又是一番完全不同的風貌。她剛剛到美團見識到互聯網經濟，尤其是未來的低空經濟，非常精彩；之後參觀濱江工業區，看到上海把過去百年的工業，轉化成現在不一樣的人文風貌，非常親民。

鄭麗文指出，在參觀濱江工業區行程中，和很多在上海的臺灣年輕人見面互動，每一個人的故事都不一樣，但都在上海找到了自己勇敢實現夢想的地方，充分展現出上海的多元、友善、豐富。她強調，上海地位特殊，在兩岸交流上發揮了很多關鍵作用。1998年的辜汪會晤就是在上海，辜振甫老先生希望這個會談能夠一直持續下去，不一定每次都是他來談，兩岸和平發展的努力不能中斷。之後，上海和臺北的「雙城論壇」也辦了十六屆，發揮了重大的功能與作用。



鄭麗文期盼透過這次訪問的機會，能擴大深化上海跟臺灣之間各項交流。上海提供了臺灣人很大的舞臺與機會，許多臺商開創了不一樣的天地，感謝上海市政府對臺商的重視服務跟照顧。她說，蕭旭岑副主席曾跟她提到，陳吉寧書記曾經因為臺灣年輕人提出期待，專程到臺灣一趟參加婚禮，這份心意特別難得，希望這份難得的心意，能繼續為兩岸和平累積與擴大彼此的善意跟互信。鄭主席期盼未來還有更多機會來感受上海，「也希望未來很快能夠邀請各位到臺灣、到臺北。」

陳吉寧則向鄭麗文表示，兩岸同胞都是中國人，是血濃於水的一家人。去年正當選國民黨主席，習總書記致電祝賀，強調並期望我們兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，積極推動兩岸交流合作，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞的親情和福祉，我們要增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，推動國家統一，堅定守護中華民族的共同家園，堅定守護兩岸同胞的根本利益，攜手開創中華民族美好的未來，這是我們處理兩岸關係的大方向。

陳吉寧指出，上海是兩岸合作交流最為活躍，也是台商在大陸居留最集中，兩岸人員往來最頻繁的城市之一。兩岸之間很多大的事件，一些故事也發生在上海。目前在上海大概有1.45萬家台資企業，有將近4萬台胞在這裡工作、生活，特別是還有559名台生在這裡學習、生活，我們秉持兩岸一家親的理念，對他們給予各方面的照顧，「我們也希望以你這次到訪為契機，上海有責任、也應當在兩岸的合作交流發揮更大的作用，所以我也希望借這個機會能夠跟你交流意見。」

