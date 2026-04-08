無良山老鼠夜盜拒捕撞傷警！3800kg扁柏現形 檢聲押3賊獲准

記者李陳信得／台中報導

檢警林聯手破獲山老鼠盜伐集團，於攔截圍捕過程中，犯嫌衝撞警車並造成員警受傷，員警仍不畏危險、奮力壓制，將3名犯嫌當場逮捕到案。案經檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲▼保七總隊第五大隊警員破獲夜盜珍貴林木的山老鼠，一名員警因嫌犯衝撞受傷，起出共3800公斤的扁柏，經檢察官聲押獲准。（圖／林保署台中分署提供，下同）

保七總隊第五大隊警員於今年1月3日接獲農業部林業及自然保育署臺中分署情資，指稱有莠民由大雪山林道進入八仙山事業區第15林班盜伐珍貴臺灣扁柏，臺灣臺中地方檢察署立即成立專案小組展開調查，經保七總隊第五大隊與林業保育署臺中分署前往盜伐現場勘察採證，發現遺留鏈鋸、手鋸等贓證物。

經警方調閱監視器影像及運用科技偵查等技巧，於1月4日清晨1時許鎖定涉案車輛，遂於凌晨5時許在大雪山林道5公里處執行攔截圍捕，犯嫌當場企圖逃逸衝撞警車且於逮捕時造成員警受傷，惟員警仍奮力壓制，通知臺中市政府警察局和平分局到場迅速控制場面，當場查獲吳嫌等3名同夥，並查扣臺灣扁柏木、鏈鋸、背架及涉案車輛等贓證物，經清查本案遭盜伐而被害之臺灣扁柏木重量逾3,800公斤，市值約新臺幣68萬餘元，案經檢察官偵訊後，認犯嫌有逃亡、滅證、串供的可能性且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組持續追查其它贓物流向，發現犯嫌將所盜伐之臺灣扁柏木運往苗栗地區銷贓，爰於115年2月8日持搜索票查獲收贓處，查扣肖楠、紅檜及扁柏等國有貴重木17塊（總重量約513.5公斤、粗估約新臺幣6萬餘元），並拘提陳嫌到案，全案調查後，依涉嫌森林法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。保七總隊第五大隊執行「滅鼠專案」將持續與林業及自然保育署加強查緝山林盜伐之情事，持續追查釐清犯罪網絡，全面打擊不法盜伐集團，嚴懲嚴辦，森林具有涵養水土重要功能，也是全民共有之珍貴資產，大家都應珍視及維護資源的永續。依據森林法第52條規定可處1至7年有期徒刑，如為盜伐貴重木加重刑期2分之1，併科1佰萬以上2千萬以下罰金。