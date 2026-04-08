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全紅嬋曾被記者點名罵「瘋瘋癲癲」！鏡頭前卑微求：別再罵我朋友

▲▼全紅嬋曾被記者點名罵瘋瘋癲癲，日前在專訪時卑微請求別再罵她與她的朋友、家人。（圖／翻攝微博／全紅嬋）

▲全紅嬋曾被記者點名罵瘋瘋癲癲，日前在專訪時卑微請求別再罵她與她的朋友、家人。（圖／翻攝微博／全紅嬋）

記者柯振中／綜合報導

大陸跳水天才少女全紅嬋驚傳遭到長期霸凌！近日一個名為「水花征服聯盟」的私密群組曝光，內容驚見全紅嬋的隊友、裁判甚至媒體記者，長期在群內以「肥豬、山雞」等惡毒字眼辱罵她。諷刺的是，全紅嬋近期受訪時還落淚替網友找藉口，大方表示「理解大家不容易」，甚至卑微地請求外界不要再罵她的朋友，對比群組內的醜惡言論，讓粉絲心碎直呼「簡直是假閨蜜」。

私密群組黑料滿天飛　隊友裁判竟都在其中

根據網路爆料者提供的截圖，這個「水花征服聯盟」群組已存在長達四年，群規竟明目張膽寫著「可以隨意罵全紅嬋，往死裡罵」。

群內成員包括陳芋汐、陳藝文、昌雅妮等明星隊友，甚至連國際裁判饒琅、央視記者也在列。群組內對全紅嬋取了近20個難聽綽號，如「全母豬、全肥豬」等，即便成員間心知肚明，卻在多年間無人出面制止這場集體霸凌。

▼全紅嬋曾被記者點名罵瘋瘋癲癲，日前在專訪時卑微請求別再罵她與她的朋友、家人。（圖／翻攝微博／全紅嬋）

▲▼全紅嬋曾被記者點名罵瘋瘋癲癲，日前在專訪時卑微請求別再罵她與她的朋友、家人。（圖／翻攝微博／全紅嬋）

記者公然辱罵白痴　媒體集團火速開鍘

除了私下群組的惡意，全紅嬋在媒體圈也面臨冷言冷語。《南方日報》記者朱小龍曾在2024年8月15日的直播中，公然評價全紅嬋行為「瘋瘋癲癲」，甚至直言她「不跳水以後像白痴一樣」。

此話一出隨即引發排山倒海的憤怒，朱小龍事後嚇得關閉社群帳號，其所屬單位南方報業傳媒集團也發聲明表示，該行為屬於違規私自參與節目，目前已展開調查並將嚴肅處理。

全紅嬋落淚求放過　卑微替酸民找藉口

面對排山倒海的惡意，全紅嬋近期接受《人物》節目專訪時展現出令人心疼的成熟。她坦言自己非常害怕網路攻擊，更怕家人朋友受到牽連。

談到傷心處，全紅嬋忍不住落淚，甚至還幫那些攻擊她的人找理由，認為對方可能是工作壓力大、隨便說幾句，「理解理解，人都不容易吧」。她最後稍微停頓，語帶哀求地說，「希望不要再罵我了，然後不要罵我家裡人，還有不要罵我朋友。」

昔日雙子星形象崩壞　真相曝光引發公憤

全紅嬋與陳藝文、陳芋汐等人過去在螢幕前常展現「惺惺相惜」的好交情，甚至還有同款穿搭，沒想到私下卻是截然不同的光景。

爆料指出，當全紅嬋在採訪中因怕波及隊友而希望大家停火時，群組內卻在嘲笑她身材臃腫、像吃了豬飼料。事發至今，被點名的陳芋汐、陳藝文等人尚未做出任何公開回應，這場「國家級霸凌」醜聞恐怕仍會持續延燒。

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