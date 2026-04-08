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社會 社會焦點 保障人權

台中按摩師性侵女客！「沾黏需推開」拉下鐵門　事後喊：我結紮了

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲台中按摩師竟對女顧客伸出狼爪。（示意圖／載自pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

太惡劣！台中市一名李姓整復所負責人，竟趁對女顧客進行推拿按摩期間，藉治療之便侵犯對方。台中地方法院審理後認定其犯行成立，依強制性交罪判處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

女子長期前往按摩　案發當晚依約接受療程
判決指出，女子長期為該整復所顧客，因曾接受子宮摘除手術導致下腹不適，李男曾以「筋膜沾黏需推開」為由替其加強按摩。女子晚間依約前往整復所接受額外療程。

拉下鐵門後要求脫衣　按摩過程突遭侵犯
法院調查，女子於當晚抵達整復所後，李男先讓她熱敷，隨後將鐵捲門拉下，表示避免外人打擾。接著，他為女子進行背部、腰部推拿，並要求她脫去上衣及內外褲，稱要以精油及推拿方式協助疏通筋絡。判決認定，李男其後以筋膜槍按摩女子鼠蹊部及陰部周邊，過程中又趁雙方仍在交談時，突然做出侵犯行為。

被害人驚嚇失神　事後向友人求助報警
女子作證時表示，李男在事後還對她表示「我已經結紮了」。女子離開整復所後，隨即前往教會友人住處求助。友人在得知案情後勸她報警，警方因此介入偵辦。

辯稱合意性交遭駁　法院認濫用信賴關係犯案
李男否認犯行，辯稱雙方合意，甚至稱以性行為抵費。法院認為說法前後矛盾，且雙方僅為按摩師與顧客關係，難認有合意基礎，最終認定其利用專業與信賴關係犯案，依法判刑5年。

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