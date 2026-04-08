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大陸 大陸焦點 特派現場

與上海台青交流　鄭麗文：不變成阻礙年輕人的力量

記者陳冠宇、鄭佩玟／上海報導

國民黨主席鄭麗文今（8）日下午於上海楊浦「濱江書苑」與大陸作者馬伯庸、兩岸青年交流時表示，要讓年輕人可以更勇敢、更無畏地走在前面，「我們不但不要變成阻礙你們的力量，還要變成更支持你們的力量」。

▲▼鄭麗文赴上海楊浦濱江，在「書香聚圖說：申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動與台青、大陸作者馬伯庸、大陸著名知識網紅樊登進行活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文與上海台青、大陸作者馬伯庸（右）、大陸著名知識網紅樊登（中）進行互動。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

鄭麗文今日中午從南京赴上海，下午參訪美團後，隨即到楊浦「濱江書苑」參加「書香聚申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動，在她抵達之前，大陸知名歷史懸疑作家、《長安十二時辰》與《長安的荔枝》作者馬伯庸，和大陸著名知識網紅、前央視主持人樊登，已經和台下兩岸各十名青年進行不少互動。

鄭麗文抵達濱江書苑之後，媒體於門口詢問「中山陵的講稿大受好評，是你自己寫的嗎？」鄭麗文微笑點頭說：「對，每個字都我寫的」。此外，鄭麗文表示，《長安的荔枝》一書她沒看過，但是看了電視劇，一旁的人介紹，「那也是他（馬伯庸）寫的」。

▲▼鄭麗文赴上海楊浦濱江，在「書香聚圖說：申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動與台青、大陸作者馬伯庸、大陸著名知識網紅樊登進行活動。（圖／記者陳冠宇攝）

和幾位於上海發展的台青進行簡短交流之後，鄭麗文發表感言。她表示，從剛剛幾位年輕朋友的經歷就知道，生命不但自己會找到出路，年輕的創意似乎沒有人可以擋得住。

鄭麗文接著說，如果兩岸可以更開放更自由，交流能夠更順暢、更沒有任何的阻礙，她相信年輕人的創意可以找到志同道合的朋友，然後在更大的舞台上面發光發熱、不可限量，一定超乎我們這一代人所能夠想像的。

鄭麗文提到，看到這麼年輕、這麼勇敢、這麼果決，同時在這邊找到你們自己的一方天地，同時可以在兩岸和國際上找到自己喜歡的領域、找到自己志同道合的朋友們，在自己的舞台上去努力，「我覺得太棒了」，「我們要讓年輕人可以更勇敢、更無畏地走在前面，我們不但不要變成阻礙你們的力量，還要變成更支持你們的力量。」

對於AI議題，鄭麗文認為，在AI新的時代，要怎麼樣進行有機結合，把人類的審美、價值甚至於是倫理，讓AI為我們所用，而不是悲觀地認為AI會毀滅我們。她說，如果自己本身的人文底蘊，加上審美的厚度，然後能夠充分運用AI作為我們的工具，那麼未來應該會不得了。

▲▼鄭麗文赴上海楊浦濱江，在「書香聚圖說：申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動與台青、大陸作者馬伯庸、大陸著名知識網紅樊登進行活動。（圖／記者陳冠宇攝）

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