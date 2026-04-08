抗通膨成關鍵字！百貨祭高回饋搶客　母親節商機升溫

▲中友百貨母親節檔期開跑，推出親子音樂劇《薩克歷險記》結合音樂與戲劇，成為檔期亮點之一。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

母親節檔期將至，中部百貨市場提前升溫，在通膨壓力與精打細算風氣下，小資族與家庭客群成為主力消費輪廓，業者不再單靠折扣吸客，而是結合「高回饋」與「生活體驗」雙軸出擊。中友百貨宣布自4月16日至5月11日推出母親節檔期活動，祭出滿千送百、品牌日加碼與會員分眾回饋，並搭配親子劇場、歌唱賽與美食展等活動，試圖在競爭激烈的檔期中搶占消費者目光。

今年檔期主打「有感回饋」，以點數回饋取代單一折扣，包含化妝品滿2000元贈400點、全館滿3000元贈600點，以及名品與家電滿5000元贈1000點等方案，並推出三波會員專屬「抗通膨實用大禮包」，鎖定重視價格與實用性的家庭客群。業者觀察，近年消費者傾向精準採購、分散支出，購物決策更重視回饋比例與實用性，也讓「小資經濟」成為檔期布局關鍵。

除促銷外，百貨也強化「體驗式消費」。每年吸引親子客層的中友兒童劇場，今年攜手入選台灣TOP演藝團隊的米特動物樂園，推出親子音樂劇《薩克歷險記 森林動物派對》，融合薩克斯風、打擊樂與戲劇演出，營造寓教於樂的觀賞氛圍。活動期間單日累積消費滿3000元即可兌換門票，並將售票收入10%捐贈財團法人罕見疾病基金會，同時邀請30名孩童入場觀劇，讓節慶活動兼具公益意義。

動態活動方面，「2026中友歌王爭霸戰」報名人數突破千人，較往年成長一倍，顯示民眾參與度提升。複賽將於4月18日登場，決賽安排在母親節週末（5月9日），並邀請艾薇與鄭可強擔任評審，總獎值達30萬元。業者預估，在活動帶動下，整體檔期可望增加超過6000人次來客。

此外，呼應世界地球日，館方同步推出綠色消費加碼，凡購買節能家電或綠色品牌商品即可獲得點數回饋，並透過APP兌換有機蔬菜，導入永續消費概念。餐飲方面，5月8日至10日母親節檔期也結合主題餐廳推出滿額贈點，營造家庭聚餐氛圍。展覽活動亦同步登場，4月24日至5月13日於館內舉辦「寶島好味作伙呷－寶島＋金門美食物產展」，集結各地人氣品牌，呈現台灣與金門多元飲食文化，延伸節慶消費場景。

業者表示，母親節檔期已從傳統促銷轉型為「體驗＋回饋」並重的整合型行銷，在消費趨勢轉變與價格敏感度提高的情況下，透過親子互動、藝文參與與生活提案，試圖讓消費者在購物之外，也能累積節慶記憶，為百貨經濟注入更多溫度。