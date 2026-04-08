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白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

▲因應白沙屯媽祖數萬信眾湧入北港，警方將分三階段實施交通管制。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲因應白沙屯媽祖數萬信眾湧入北港，警方將分三階段實施交通管制。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

白沙屯媽祖進香將於4月中旬登場，預計於4月16日上午8時至11時進入雲林北港鎮，中午抵達北港朝天宮駐駕，並於翌日凌晨0時起駕離境，續往元長鄉或東勢鄉方向前進。今年報名人數已突破45萬人，警方提前展開交通與安全整備，籲請民眾配合相關措施，共同維持秩序與安全。

北港警分局指出，配合進香時程，交通管制將分三階段實施。第一階段自4月15日18時起至4月17日凌晨4時止，封閉中正路（義民路至中山路段）及華勝路391巷部分路段；第二階段為4月16日6時至16時的來程管制，範圍擴及主要聯外道路與市區核心區域，並針對北港大橋進行車流改道；第三階段則自16日16時至17日4時，持續於市區周邊進行管制，以確保隊伍返程順暢。

停車管理方面，自4月13日6時起至4月18日18時止，北港鎮多處重要道路全面禁止路邊停車，包括華南路、河堤道路、164縣道、民樂路、文仁路及媽祖大橋等路段，騰出空間作為人流疏導與緊急救援動線。

警方表示，活動期間將動員警力加強交通疏導、護轎勤務及現場安全維護，並全程錄影蒐證，防範推擠或衝突情形發生。也提醒信眾妥善保管隨身財物，背包建議改背於前方，攜帶孩童者務必緊牽手，以降低走失風險。

另針對近期常見詐騙手法，警方指出，已有不肖人士利用宗教活動名義設局，包括假結緣蒐集個資、假物流連結誘導轉帳，甚至冒用媽祖名義設立假網站，呼籲民眾切勿操作ATM或提供網銀資料，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證。

北港警分局表示，已於4月7日在雲林縣警察局指導下召開跨單位協調會，並於4月8日進行防踩踏演練，強化應變能力。分局長張舒喻亦接受警察廣播電臺臺南分台專訪，說明交通疏導與安全維護重點。警方呼籲用路人與信眾共同配合管制措施，期盼在各界協力下，讓年度宗教盛事平安順利完成。

▲因應白沙屯媽祖數萬信眾湧入北港，警方將分三階段實施交通管制。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲因應白沙屯媽祖數萬信眾湧入北港，警方將分三階段實施交通管制。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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