毒春捲173人中鏢！潛伏期滿仍別大意　腸胃醫：有人一天拉20次

▲高雄正義市場40年老店出包！173人吃春捲食物中毒。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄苓雅正義市場一家春捲老店發生大規模食物中毒，為防止危害擴大，衛生局已於5日要求業者停業7天，至今（8）日累計173人就醫，其中患者被檢出為沙門氏菌D群。由於沙門氏菌潛伏期為72小時，如今潛伏期已過，腸胃科醫師表示，理論上不會再有新個案，不過發現排便狀況與平時不同，還是趕快就醫做糞便、抽血檢查。

正義市場春捲攤食品中毒案，經高雄長庚收治多名個案，其中有12名患者檢驗結果為沙門氏菌，進一步分析血清型，確認致病菌為沙門氏菌D群（salmonella group D.）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沙門氏菌的潛伏期通常為6至72小時，販售攤商自5日上午11點起遭勒令停業，至今已逾72小時，衛生局統計有173人出現上吐下瀉不適情形而就醫。

高雄市立小港醫院副院長、胃腸內科醫師吳政毅表示，業者停業期已超過沙門氏菌約72小時的典型潛伏期，理論上，民眾已經沒有機會再吃到受污染的食物，雖然統計就醫人數達到173人，理論上不會再有新的感染病例出現，目前數據多半是先前攝入病菌後陸續發病的舊個案。

在臨床治療方面，吳政毅表示，針對年輕力壯、症狀較輕的病患，通常採取支持性療法，透過大量補充水分與營養素就能改善；但如果是年長者、糖尿病患者，或是本身有潛在疾病的高風險族群，一旦出現發燒、高燒等嚴重反應，可能需要評估使用抗生素治療。

吳政毅表示，「我看這次都是拉得比較多、拉得嚴重，聽說有拉了一天一、二十次的都有」，病程長短則因人而異，輕微者約2至3天可好轉，嚴重者可能需要5到7天的療程，所幸目前監測看來並無死亡或危及生命的案例。

▲沙門氏菌常見於蛋製品。（示意圖／記者李毓康攝）

吳政毅強調，沙門氏菌常見於蛋製品、受污染的蛋殼或未煮熟的肉類中，這類細菌不耐高溫，只要加熱到 100°C 以上基本上就能被殺滅，因此「徹底煮熟」是防範的關鍵。

吳政毅呼籲，即便已過細菌潛伏期，但若曾吃過該攤商春捲的民眾，發現排便習慣突然改變、出現劇烈腹瀉，應儘速就醫讓專業醫師判斷，透過糞便或血液檢查釐清病因，切勿自行判斷病況。