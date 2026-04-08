20日迎「穀雨」！　5招防小人穩事業、4大禁忌別犯

▲4月20日節氣來到穀雨。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著節氣更替，2026年「穀雨」將於4月20日（週一）上午9時38分51秒正式到來，農曆為三月初四。命理師柯柏成指出，穀雨雖緊接在清明之後，關注度相對較低，但在傳統農業社會中，卻是影響作物生長的重要節氣，象徵降雨增多、氣候轉暖，對春耕與播種具有關鍵意義，並特別分享5招開運法及4項禁忌。

根據《月令七十二候集解》記載，穀雨時節雨水充沛，有助於穀物播種與生長，正所謂「雨生百穀」。柯柏成表示，此時氣溫回升、降雨增加，有利於越冬作物恢復生長，以及春播作物順利發芽。不過他也提醒，若雨量過多或發生乾旱，仍可能對農作物造成不利影響，進而影響後續收成。

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除了農業意涵外，穀雨在民俗文化中也具有驅邪避害的象徵意義。柯柏成指出，傳統習俗中會在穀雨當天張貼「穀雨貼」，其用途原為防範五毒如蠍子、蛇、蜈蚣、蟾蜍與蜘蛛進入住家。常見圖樣如「天師斬五毒」、「神雞捉蠍」、「鍾馗捉鬼」等，藉由神祇形象達到驅邪鎮煞效果。

民俗上主要張貼位置與象徵意義：

1、‌門上或門楣（驅蟲辟邪）

古時人們會在穀雨日將天師符或「禁蠍」符貼於大門或房門上，稱為「禁蠍」。目的是阻止毒蟲入屋，同時借神力震懾外邪，保護全家平安，常見圖案如張天師持劍鎮五毒、神雞啄蠍。

2、牆壁或牆角（清除害蟲）

尤其是靠近廚房、儲物間、窗邊等易藏蟲之處，可貼穀雨貼以清除害蟲，若家中曾發現蠍子、蜈蚣等，可在其出沒處附近張貼，象徵性清除隱患。

3、臥房內（護佑安眠）

有專用於臥室的穀雨貼，上書「此貼臥房大吉利」，貼於臥房門上，保夜間安睡無擾 。現代可將鍾馗畫像或小型穀雨貼放入床頭櫃、衣櫃內，寓意驅除「暗小人」、提升睡眠品質。

4、辦公桌抽屜或工位角落（防小人、淨氣場）

隨著習俗演化，穀雨貼的「驅五毒」被引申為「防小人」。在穀雨交節氣當天，將穀雨貼或鍾馗法相小卡放入辦公室抽屜、資料夾中，可助化解人際紛爭、穩定事業運 。

5、‌蟲穴或院落角落（實地驅害）

若庭院中有明顯蟲洞、牆縫等藏匿點，可將穀雨貼直接貼於其上，或焚燒後撒灰於周圍，象徵徹底清除蟲患 。

柯柏成提醒，穀雨貼雖為祈福納吉之物，但張貼時需遵循民俗上傳統禁忌：

1、避免倒貼、忌破損等：確保其驅邪納祥之力不受損，春聯的春字可以倒貼，但僅此而已，穀雨貼一旦天地倒反，想防的事情反而會適得其反。

2、忌與生肖相沖者接觸：若家中有人屬蛇，應避免張貼時直接觸碰「除五毒」類穀雨貼，以防引動本命煞，請其他生肖的家人代貼即可。

3、忌重複使用：穀雨貼為年度節令專用，不可跨年使用或反復張貼，每年穀雨前應更換新貼，象徵辭舊迎新。

‌4、忌隨意丟棄舊貼：去年的穀雨貼不可扔進垃圾桶，應於今年穀雨前焚化處理，灰燼撒於樹下或牆角，寓意歸於自然、不留煞氣。

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