鄭麗文訪上海美團　體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

記者鄭佩玟／上海報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）下午率團赴上海美團總部參觀，美團創辦人王興親自接待，並安排鄭麗文體驗無人機快遞送奶茶服務。鄭麗文表示，中國大陸的低空經濟政策，確實有台灣值得借鏡之處。參訪流程也安排鄭麗文體驗點餐無人機外賣，她透過導覽人員的手機點了珍奶，導覽員表示，「不僅是食物，保養品或是彩妝品忘記帶也能點。」讓鄭麗文開玩笑回應，「老公忘記帶呢？也能點嗎？」

▲國民黨主席鄭麗文喝珍奶講無人機外送心得。（圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文一行是在今天下午三點半左右抵達美團上海總部，美團創辦人王興帶著鄭麗文等人講述企業目前拓展的範圍，以及各種的應用。其中，討論到美食時最為熱烈，由於美團的應用程式中還有關於台灣美食餐廳的點評，有好幾間在國民黨中央黨部附近的餐廳都上榜，譬如林東芳牛肉麵或者茂園餐廳等等，還有一間鵝肉店是在鄭的住家附近，讓鄭驚喜高呼，「這間我常去吃！」

參訪流程隨後安排鄭麗文體驗點餐無人機外賣，她透過導覽人員的手機點了珍奶，點完後還問隨團成員要不要也點一杯。點完餐後眾人一同前往無人機的送餐點等待，看著無人機抵達時，鄭麗文等人臉上都露出相當新奇的表情，順利拿到點餐的珍奶後一起享用，體驗了一次在台灣從沒有過的外賣經驗。

談到訂外送的感受，鄭麗文說，「我覺得低空經濟是未來的趨勢，今天很難得可以看到實地的操作，還有背後的整個政策、業界的前瞻性思路，以及體貼入微的服務，同時也考慮到所有安全性。」她說，台灣未來服務業的發展，必須思考要與網路及人工智慧（AI）充分結合，「今天看到了實證，這對台灣來講是一個非常好的經驗。」

鄭麗文還透露，自己已與同行的李鴻源教授討論，未來如何在台灣推動相關政策。她最後開心地說，「奶茶還是溫的。」並對美團團隊的熱情接待表示感謝。

▲國民黨主席鄭麗文用手機點無人機外送珍珠奶茶。（圖／記者鄭佩玟攝）