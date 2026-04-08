柔性司法！樂聲進雲林第二監獄　讓受刑人感受社會關懷

▲樂團走入雲林第二監獄演出，樂聲溫潤感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在影像作品陽光女子合唱團帶動社會對音樂療癒力量的關注之際，雲林司法體系也將這份溫柔帶進高牆之內。臺灣雲林地方檢察署攜手財團法人臺灣更生保護會雲林分會，於今（8）日在雲林第二監獄舉辦「絃音共鳴·樂見希望」關懷音樂會，邀請樂團走入監所，以旋律陪伴收容人沉澱心緒，也為復歸之路點亮暖光。

活動現場樂聲悠揚，由紀鎧齡博士帶領「嘉義市民管絃樂團」與「臺中市西區忠孝國民小學弦樂團」聯袂演出，《世界之顛》、《卡農》、《望春風》等曲目接連響起，音符在監所空間迴盪，氣氛由嚴肅轉為溫潤。壓軸時，全場合唱《感恩的心》，不少收容人低聲跟唱，場面靜謐卻動人。

▲跨機關合作舉辦音樂會，推動柔性司法理念。（圖／記者游瓊華翻攝）

音樂會中也安排生命分享橋段，邀請總統教育獎得主、全盲小提琴家蕭琮祐現身說法。他以自身經歷談及如何在困境中尋找方向，用琴聲與故事傳遞「不放棄」的信念，讓現場不少收容人專注聆聽，氣氛格外凝聚。

雲林更保主任委員涂金助致詞表示，更生保護工作的核心在於「陪伴」與「重建」，透過音樂這樣柔性且具感染力的方式，讓收容人感受到社會並未遺忘，進而建立自我價值與改變動力，為順利復歸社會奠定良好基礎。

雲林地檢署檢察長林秀敏致詞表示，司法不僅止於執法，更應兼顧教化與復歸社會功能，透過音樂等柔性方式傳遞關懷，是當前推動「柔性司法」的重要實踐，盼藉由這場音樂會，引發收容人內心共鳴，找到改變的契機。涂金助也指出，更生保護的核心在於陪伴與重建，音樂能跨越隔閡，讓收容人感受到社會仍在關心與等待。

雲林第二監獄典獄長林豐材表示，除維持基本紀律外，也持續引入多元教化活動，透過藝術、教育與心理輔導等方式，協助收容人穩定情緒、重建價值觀。此次跨機關合作，讓外界資源進入監所，不僅豐富教化內容，也為收容人帶來不同於日常的心靈體驗。

雲林地檢署指出，未來將持續整合更生保護、犯罪被害人保護及觀護制度等資源，深化跨機關合作，並引進更多文化藝術與生命教育活動，協助收容人建立自我認同與重返社會的信心。透過柔性司法理念的落實，期盼在維護社會安全之餘，也為修復關係與重建信任開啟更多可能。

▲雲林地檢署檢察長林秀敏致詞表示，透過音樂等柔性方式傳遞關懷，是當前推動「柔性司法」的重要實踐。（圖／記者游瓊華翻攝）