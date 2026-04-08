桃園食品安全三管齊下　張善政：強化食安把關守護市民健康

▲桃園市長張善政今日在市政會議上表示，針對南部食物中毒事件，市府全面強化食品安全把關。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（8）日主持市政會議時表示，針對南部清明節期間食用潤餅引發逾百人食物中毒事件，市府團隊引以為戒，透過「抽驗、稽查、輔導」三管齊下，全面強化食品安全把關，以最嚴謹態度守護市民健康。

張善政指出，前年桃園忠貞市場發生越南法國麵包食物中毒事件後，市府全面檢討食安管理機制，並擴大推動制度性改革。市府已針對全市50處市場、夜市與1,050家攤商，啟動「市集美食衛生查核輔導計畫」，將食安稽查由專案性作業轉為常態化管理，全面提升市集飲食環境品質。

▲針對南部食物中毒事件，市府衛生局強化食品安全把關。（圖／市府新聞處提供）

張善政重申，在查驗成效方面，去年市府已完成超過452家攤商抽驗，原物料來源查核達8,039件；今年截至4月6日止，已完成3,114件各類查驗，平均每月查驗量達1,000件以上，透過高頻率查驗機制，持續強化業者自主管理意識，降低食安風險。

張善政強調，市府除強化查核外，亦同步推動食安輔導措施，聚焦「食材溯源」、「食品標示」及「衛生分級」三大面向，透過教育訓練協助業者落實管理制度，並輔導檢驗及溯源資訊登錄至「桃食平臺」，提升資訊透明度。未來市府將持續精進食安管理機制，打造讓市民安心、信賴的飲食環境。