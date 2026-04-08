密集噁臭畫面曝！王功漁港魚群集體死亡　遊客頭皮發麻掩鼻快閃

記者唐詠絮／彰化報導

彰化知名景點王功漁港近日大量魚群暴斃！漁港旁的水門與橋下區域，放眼望去滿是「翻肚」的魚屍，密密麻麻佔滿水門口。現場不僅魚腥異味撲鼻，畫面更是令人頭皮發麻，不少路過遊客紛紛掩鼻快步離開。縣議員洪騰明接獲通報後，第一時間趕赴現場會勘，要求環保局徹查污染源，並怒批縣府對出海口治理長期怠慢，才讓悲劇一再重演。

▲王功漁港千隻魚群暴斃死亡。（圖／翻攝自洪騰明臉書，以下同）

洪騰明po文指出，這兩天跑行程期間，發現王功漁港旁水門出現大量魚群死亡情形，令人相當憂心。第一時間已立即要求環保局進行水質檢測，釐清污染原因；同時也請縣府相關單位儘速完成魚屍清理作業。





王功村長黃丁禮感嘆，現場受害魚種相當多元，這類狀況早已不是第一次，該處水色常呈異常咖啡色，地方盛傳有部分畜牧場或工廠會趁大雨偷排廢水。加上水門若未適時開啟，水流無法交換，導致魚群集體缺氧暴斃。

彰化縣政府表示，環保局接獲死魚通報案件後，於上午10時許抵達現場，於所陳地點發現有死魚，查該區域為滿水狀態、水質清澈，沿途巡視尚未發現異常排放情事。本局現場進行水質測量，結果顯示pH為7.52、DO為1.17，水溫約23.7度。初步判定，該水域因溶氧量過低，導致魚群死亡。並於11時許，完成橫向聯繫，通報動防所、水資處、農業處等權管單位進行處置。

不過，議員洪騰明對此說法並不買單。他指出，王功漁港旁水門長期存在排水不良的老問題，他多年來在議會多次反映，但縣府總是「治標不治本」。他強調，光是測量溶氧量無法平息漁民憂慮，縣府務必正視出海口的整體治理，從源頭改善水質與排水系統，重視觀光與漁民生計。