傳203旅長收廟會走路工費被撤職　陸軍：未對此撤換相關幹部

▲台南佳里金唐殿3月初舉辦「百足蜈蚣陣」遊行。（圖／記者林悅翻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台南佳里金唐殿3月初舉辦「百足蜈蚣陣」遊行，傳陸軍203旅共每天派遣80名人力支援，但今（8日）有媒體報導，當時該旅旅長宋蔚達上校收受廟方的「走路工」錢，且事件曝光後讓陸軍高層將旅長調職。對此，陸軍回應，報導內容與事實不符，並未針對此事件撤換相關幹部職務。據了解，宋蔚達是因為旅長任期屆滿而被調職，並非被「撤換」。

《鉅聞天下新聞網》8日報導，宋蔚達同意從3月5日至8日，每天派遣80名官兵參與台南佳里區金唐殿所舉辦的廟會遶境活動，且還收受廟方的「走路工」錢，事件曝光後讓陸軍高層將旅長調職，目前已指派137旅副旅長榮志忠上校調任203旅長一職。

對此，陸軍回應，有關媒體報導「203旅派兵參與宮廟遶境後，上校旅長遭拔官」一情，報導內容與事實不符。本案在執行上確有需要精進之處，本軍亦務實檢討未來執行相關任務之規範，並未針對此事件撤換相關幹部職務。

陸軍說，陸軍司令部對各級幹部的調整，是依「陸海空軍軍官士官任職條例」，綜合考量人員任期、經管及單位任務需求等因素，重要軍職任期屆滿後，均視職缺狀況調整，以健全人事經管順暢及幹部多元歷練，籲請外界勿妄加揣測。

有陸軍官員指出，過去廟方會循正常管道來尋求軍方協助，這有行政程序規範，若符合規範的，陸軍都歡迎。此次廟方給予單位回饋金，但非給旅長，只是軍方認為這是敦親睦鄰的活動僅去支援，不能收受任何金錢，所以最後錢已被退還；加上陸軍本身有戰備演訓任務，惟此次活動派遣人數過多、時間過長，這些都會檢討。該官員強調，宋蔚達是因為旅長任期屆滿而被調職，並非被「撤換」。