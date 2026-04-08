晚安小雞轉戰緬甸！直衝「鬼醫院」聞腐爛味嚇瘋

▲晚安小雞再度出國直播，首站選擇緬甸鬼醫院，預計台灣時間晚間10時開始直播。（圖／記者黃克翔攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

網紅直播主「晚安小雞」昨（7）日才現身桃園機場，今（8）日晚間正式揭曉海外探險首站地點。他透過社群平台發出預告，目前人已抵達緬甸，準備闖入傳說中極其陰森的「鬼影死寂病院」。他甚至驚恐表示，廢棄醫院內竟不斷傳出「念佛聲」，懷疑是為了鎮壓亡靈，直呼：「我現在真的好緊張！」

晚安小雞今（8）日以「國外探險 DAY1」為題發文，地點標註在緬甸。他形容該處醫院關門後，許多「病人」似乎從未離開，現場空氣瀰漫腐爛味道且異常寒冷。他更在留言區加碼爆料，聽聞附近居民說，廢棄病院內經常傳出念佛聲，讓他毛骨悚然地質疑：「是為了安撫亡靈鎮壓？還是聲音來自 30 年前？難道來源是停屍間？」並號召粉絲今晚 10 點準時收看直播。

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回顧晚安小雞近期動態，他在 3 月 28 日才因闖入台灣一處廢棄醫院直播，遭兩名員警當場帶回派出所製作筆錄。當時他坦言在台灣探險「生存困難」，已做好轉戰海外「較民主國家」的準備。儘管目前仍身處「限制住居」法律處分期間，他仍於昨日高調出境，並強調這次會「乖乖的」，承諾不會再像柬埔寨事件一樣消失兩年。