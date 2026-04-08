葛萊美名家鉅獻！《夢與緋光》交織音樂盛宴　8月強勢登陸衛武營

▲跨時代交響樂團年度⾳樂會《夢與緋光》今年暑假。（圖／跨時代交響樂團藝術總監暨指揮林靖偉）



記者許宥孺／高雄報導

擁有十多年基層學校弦樂、管弦樂教學經驗的指揮林靖偉，其創立的「跨時代交響樂團」，將於今年8月推出年度音樂會《夢與緋光（Where Dreams Meet Crimson Light）》，強勢登陸高雄衛武營國家藝術文化中心與台南文化中心。此次力邀3度榮獲葛萊美獎的旅美小提琴家胡盛華回台獨奏，邀請觀眾走進一場跨越世代與情感的交響旅程。

跨時代交響樂團成立於2021年，由指揮林靖偉創立，團員橫跨不同年齡層與音樂背景，並持續邀請旅居海外的音樂家回到台灣參與演出，同時也邀請來自不同國家的音樂家共同合作，在多元文化的交流中激盪出新的音樂能量。自創立以來，樂團以年度音樂會為核心，持續在南台灣累積舞台能量，期望透過真誠而富有情感的演出，讓更多人走近古典音樂，感受音樂所帶來的共鳴。

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▲跨時代交響樂團藝術總監暨指揮林靖偉。（圖／跨時代交響樂團提供））



本次年度音樂會以《夢與緋光》為主題，描繪夢境與現實、內在與外在之間的交會時刻。「夢」象徵內心深處的凝視與想像，而「緋光」則帶著熱烈與生命力，如同情感在光影之間逐漸綻放。透過音樂的層次與色彩，觀眾將在旋律之中感受到由沉靜到奔放的情緒流動。

節目選曲亦呼應這樣的情感轉折。上半場將帶來西貝流士《 D 小調小提琴協奏曲，作品 47 》，作品以冷冽而深邃的音色聞名，小提琴旋律如同在孤寂中低語，逐步堆疊出強烈而壓抑的情感張力；下半場則演出德弗札克《 G 大調第八號交響曲，作品 88 》，充滿波希米亞民族色彩與自然氣息的旋律，在層層推進中展現明亮而奔放的生命力，為整場音樂旅程帶來開闊而燦爛的終章。

▲旅美小提琴家胡盛華為紐約大都會歌劇院管弦樂團首位華人聲部首席，曾三度榮獲葛萊美獎。（圖／跨時代交響樂團提供）

本場音樂會由指揮林靖偉領軍，亦邀請旅美小提琴家胡盛華擔任獨奏。胡盛華為紐約大都會歌劇院管弦樂團首位華人聲部首席，並曾3度榮獲葛萊美獎，長年活躍於國際舞台，其細膩而富有張力的演奏風格，將為西貝流士作品帶來更具層次的情感詮釋。

▲《夢與緋光 Where Dreams Meet Crimson Light》演出資訊

-高雄場

2026 年 8 月 2 日（日）14:30

衛武營國家藝術文化中心 音樂廳

-台南場

2026 年 8 月 4 日（二）19:30

台南文化中心 演藝廳