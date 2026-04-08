高市早苗與「伊朗總統」熱線25分鐘　力求確保荷莫茲海峽安全

▲高市早苗與伊朗總統電話會談。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

隨著美國與伊朗達成為期兩周的停火協議，日本首相高市早苗8日宣布，與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）進行了約25分鐘的電話會談，針對中東局勢交換意見，並期許雙方能盡速達成「最終協議」。

肯定美伊停火 高市首相：關鍵在於「實際降溫」

高市在會談後向媒體表示，她已親自向裴澤斯基安表示，日方將美國與伊朗雙方的公告視為「積極的進展」，同時表示歡迎。但她強調，「最重要的事情是，未來必須確保包含荷莫茲海峽在內的航行安全，並實際推動局勢降溫。」高市明確指出，日本期待雙方能藉此機會，早期達成最終的和平協議。

捍衛國際公共財！要求保障日艦航行自由

由於日本能源高度仰賴中東航線，高市在會談中特別強調，荷莫茲海峽是全球物流的命脈，更是「國際公共財」。她向伊朗方面提出要求，必須儘早恢復並確保所有國家船隻（包含日本相關船隻）在該海域的航行安全。

替受困日人求情！高市要求伊朗「完全解決」離境限制

此外，日前一名遭伊朗當局綁架的日本籍人士雖獲釋，但卻仍被禁止離開伊朗，高市當面要求裴澤斯基安總統妥善處理，並希望能「完全解決」此案，讓日本國民順利歸國。

根據《共同社》報導，該名被逮捕的日籍公民為日本放送協會（NHK）的德黑蘭分局長。

持續與國際合作 高市展現日本外交主動性

會談結束前，兩國領袖一致同意將繼續保持溝通。高市強調，日本政府未來將與國際社會緊密連動，持續發揮影響力並推進各項外交努力。