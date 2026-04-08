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自製火藥炸爛荒廢國小！2理工男背景曝　中山大學：配合司法調查

▲▼ 2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

嘉義縣竹崎鄉一處廢棄國小3日驚傳爆炸聲響！2名理工科男大生竟自製高爆性火藥，將教室牆壁、窗框炸毀，警方循線逮捕2名大學生，經法院訊問後裁定羈押禁見。2名男大生的背景也隨之曝光，其中余姓男大生就讀的中山大學表示，對學生行為深表遺憾，將全力配合警方與司法單位調查。

事發在3日下午2時許，嘉義縣警察局竹崎分局獲報，位於竹崎偏遠山區聽見明顯爆炸聲響，立即派遣警力會同消防局趕赴現場處理，發現現場為一處廢棄的國小校園。從照片中可以發現，一處教室的窗框被炸飛，磚塊四濺，滿目瘡痍，可見爆炸威力相當大。

鑑識小組、消防局火調科調查後，認為是有心人士蓄意破壞，現場殘留爆裂物引爆痕跡，經循線訪查周邊住戶與擴大調閱監視器，鎖定2名嫌疑犯。

警方4日上午11時許，在嘉義市及高雄市等地將涉案嫌疑人余姓、周姓2名大學生拘獲，並起獲製造爆裂物等證物。初步了解，周男是國立嘉義大學機電工程學系學生，余男是國立中山大學的學生，2個皆是高雄人，也是同所高中的同學，而2人畢業後皆考上理工相關科系。

▲▼ 2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

沒想到畢業之後，2人討論以硝酸銨等物製作火藥，4月3日前往廢棄多年的國小校園進行2次試爆後便逃跑。2人被移送嘉義地檢署複訊後，檢方依犯槍砲彈藥刀械管制條例之非法製造爆裂物罪，及刑法準放火罪，向嘉義地院聲請羈押余男、周男。然而，法官進行訊問時，余男坦承犯行，惟周男僅坦承有製造爆裂物及炸毀國小門窗的客觀行為，考量兩人說法有出入，也多次製造爆裂物並引爆2次，其等所製造爆裂物之數量、重量非微，裁定羈押禁見。

余姓男大生就讀的中山大學對此表示，本校已掌握相關情形，對個案行為深表遺憾並嚴正看待，並將全力配合警方與司法單位調查。基於偵查不公開原則，相關細節不便對外說明，學校已同步啟動校內安全檢視機制，並加強學生輔導與法治教育，確保校園安全。

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